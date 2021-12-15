Сценаристка Елена Ванина: «У редакторов каналов — загадочное представление о зрителе, которому нужны сюжеты про доярку из Хацапетовки»

Вместе с Попогребским вы написали сценарий для фэнтези «Самая большая луна». Это ваш первый опыт в большом кино?

Первый художественный фильм, да (в главных ролях — Аристарх Венес и Симона Куст, модель и лицо Saint Laurent. — Прим. ред.). Забавно: в мечтах о кино я плани­ровала уйти от жесткой сериальной рамки — хотела со­вершенно артовую историю... Но вместо этого мы сделали мегасложную жанровую картину!

Вы говорили, что придумали для фильма «новую мифологию».

Мы не строили Хогвартс, действие максимально укоренено в реальности. Это знакомый всем нам мир, но помимо людей в нем живут фантастические существа — эмеры. Внешне они подобны людям, разве что в выборе одежды и причесок мо­гут быть экстравагантнее. Эмеры питаются человеческими эмоциями, каждому не хватает одной конкретной — ревно­сти, например, или возбуждения. Можно назвать наш фильм фэнтези, но для нас с Лешей это скорее рассуждение про эмо­ции. Причем ужасно личное: как-то так мы размышляем про природу человеческих чувств.

Фильм был «мегасложным» именно из-за сюжета?

Производство было дико сложным на всех уровнях. Нашим героям от 17 до 20 лет, поэтому хотелось показать и легкость юности, и предельную чувствительность. В то же время было важно развить философскую подоплеку: эмоциональная «подпитка» для эмеров — вопрос жизни и смерти, но многие из них не хотят причинять людям вред. Другая сложность — техническая: в фильме масса таких решений — проектинг, 3D, лайтинг. Наши производственные продюсеры буквально хва­тались за голову: «Что вы такое написали?» В общем, жестко! Но я верю, что получится очень крутое кино.

Вы, наверное, склонны к мистицизму?

Я — стропроцентный мистик! И Леша тоже. Мы вообще во многом совпадаем. Наверное, по-другому и не может сложиться чуткого соавторства. «Самую большую луну» мы писали в четыре руки: все сцены придумывали вместе. На это ушло два года! Но такая работа приносит какую-то мегапродуманность и «штучность» результата.