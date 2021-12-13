Скончался режиссер культового фильма «Асса» Сергей Соловьев

Сергей Соловьев родился в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военных. Он учился в Театре юношеского творчества в Ленинграде, где занимался вместе с одноклассником Львом Додиным. За его плечами оконченный режиссерский факультет ВГИКа, позже мастер преподавал на этом факультете. С 1969 по 2019 год работал на «Мосфильме». А с января 2019 года руководил в Театре-студии САС.

Соловьев за свою жизнь снял около 30 фильмов, среди которых «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Черный монах», «Тюремный романс», «2-Асса-2» и другие.