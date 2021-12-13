Документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем покажут в кино к 50-летию со дня рождения актера

Фильм «Нас других не будет» родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. О Сергее рассказывают близкие друзья и соратники — продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов, а также музыкант и композитор Вячеслав Бутусов, который написал саундтрек к фильму.

Документальный фильм «Нас других не будет» выйдет на большие экраны всего на два дня — 26 и 27 декабря 2021 года.