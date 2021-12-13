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Документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем покажут в кино к 50-летию со дня рождения актера

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27 декабря исполнится 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова-младшего. В память об актере на большие экраны вновь выходит документальный фильм «Нас других не будет», снятый режиссером Петром Шепотинником.

Фильм «Нас других не будет» родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. О Сергее рассказывают близкие друзья и соратники — продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов, а также музыкант и композитор Вячеслав Бутусов, который написал саундтрек к фильму.

Документальный фильм «Нас других не будет» выйдет на большие экраны всего на два дня — 26 и 27 декабря 2021 года.

Сергей Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье кинорежиссера Сергея Бодрова и искусствоведа Валентины Бодровой. Хотел поступать во ВГИК, но своего желания не воплотил, отучившись на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Первыми кинематографическими опытами Бодрова-младшего стали крошечные эпизодические роли в таких фильмах отца, как «Я тебя ненавижу» (1986) и «СЭР (Свобода — это рай)» (1989). Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказский пленник», «Брат» и «Брат 2».

20 сентября 2002 года Сергей Бодров без вести пропал вместе со съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проводились съемки фильма «Связной».

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