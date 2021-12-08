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«Алиса не может ждать»: вышел тизер сериала Наталии Мещаниновой с Анной Михалковой и Лизой Ищенко

Видеосервис Start показал первый тизер сериала режиссера Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать». Главные роли в 8-серийном проекте исполнили Анна Михалкова, Лиза Ищенко, Михаил Трухин и другие.

«Алиса не может ждать» — история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алисе (Лиза Ищенко) пятнадцать, учителя устали вызывать в школу ее маму (Анна Михалкова), а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота.

Чтобы успеть пожить по-настоящему, Алиса решает: глупо тратить время на школу. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.

Главные роли в сериале от режиссера «Аритмии», «Шторма» и «Пингвинов моей мамы» Наталии Мещаниновой исполнили Анна Михалкова, Лиза Ищенко, Михаил Трухин, Степан Девонин и Таисия Вилкова. Съемки сериала проходили в Москве и Твери. Премьера состоится в 2022 году.

«Эта история точно не про ложь, эта история про большую любовь и про то, что происходит с человеком, когда он переживает кризис подросткового взросления. Самоопределение, ощущение себя отдельной личностью, отделение от семьи — очень тяжелое время. И я думаю, что многие родители и дети узнают себя, даже не в персонажах, а в самой ситуации противостояния с близкими. Переходный период дается всем огромной кровью. Это хорошая и важная тема для обсуждения, у нас мало такого рода сериалов и фильмов», — отметила Анна Михалкова.

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