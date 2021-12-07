Четыре крупнейшие российские киносети отказались от проката фильма «Елки-8»

Прокатчики отказываются брать фильм, снятый компанией Bazelevs Тимура Бекмамбетова при участии онлайн-кинотеатра ivi, в репертуар из-за раннего выхода фильма в онлайн-кинотеатре: он запланирован на 30 декабря, спустя две недели после премьеры на больших экранах.

Киносети считают, что они не смогут собрать потенциальную выручку, и просто окажутся рекламной площадкой для ivi. Прокатчики согласились выпустить «Елки-8», если его выход перенесут на онлайн-платформе как минимум еще на шесть недель после официального старта в кинотеатрах.

В Megogo Distribution (прокатчик фильма) сообщили, что «работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар». Также «Коммерсант» пишет со слов источника, что создатели «Елок» не согласовывали с киносетями новые сроки выхода картины в прокат. Ранее кинотеатры уже выдвигали условие всем дистрибьюторам, что не станут выпускать «ничего, где нет «окна» между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель».