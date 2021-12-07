Декаданс, мистика и тайные общества в первом тизере сериала Данилы Козловского «Карамора»

В центре событий сериала — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

В «Караморе» появятся государственный деятель и реформатор Петр Столыпин, эксцентричный князь Феликс Юсупов, великий романист Лев Толстой, поэт-футурист Владимир Маяковский (в исполнении солиста Shortparis Николая Комягина!), оперный певец Федор Шаляпин, одна из самых таинственных фигур начала XX века — Григорий Распутин и другие реально существовавшие герои той эпохи.

Съемки сериала проходили с августа 2019 года по январь 2021-го примерно в Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье. В роскошных усадьбах, ставших музеями, и в полуразрушенных заброшенных особняках, на натуре и в павильонах.

Роли в первом сериале Данилы Козловского исполнили сам Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев и другие.

«Мы не претендуем на документальное, историческое исследование или реконструкцию. Это альтернативная история, и действие нашей саги происходит в альтернативной России начала XX века. Поэтому, задав правила игры, мы можем фантазировать, экспериментировать и хулиганить. Мне показалось чрезвычайно интересным, что ничего подобного до нас, с точки зрения текста и истории, никто не делал, во всяком случае, в нашей стране», — отметил Козловский.

Сериал «Карамора» выйдет на видеосервисе Start уже этой зимой.