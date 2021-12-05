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Кино и сериалы

Скончался создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Умер продюсер, актер и основатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на его супругу Наталью.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — подтвердила она.  Ранее,17 ноября, сообщалось о том, что Рудинштейна госпитализировали в Москве после сердечного приступа. Позднее стало известно о том, что он лежит в реанимации.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. В 1987 году он организовал первый рок-фестиваль в СССР в подмосковном Подольске на «Зеленой эстраде», в 1990-м — фестиваль «Кинотавр», а в 2001-м — «Кинотаврик». Также Рудинштейн и сам снимался в кино: в фильмах «Аномалия», «Курортный роман», «Пионерка Мэри Пикфорд», «Приходи на меня посмотреть», «Идеальная пара», «Ребята из нашего города», а также в сериалах «Кухня» и «Молодежка».

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