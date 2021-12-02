Альфонсо Куарон снимет сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт и Кевином Клайном для Apple TV+

Сериал «Все совпадения случайны» основан на одноименном романе Рени Найт. Кэтрин Равенскрофт, героиня Кейт Бланшетт — успешный и уважаемый телевизионный журналист. Переехав в новый дом, Кэтрин находит на прикроватном столике в спальне интригующую книгу, написанную вдовцом (Кевин Клайн). Когда она начинает ее читать, то с ужасом понимает, что главная героиня — это она сама, а описываемые трагические события — то, что она так тщательно пыталась оставить навсегда в прошлом. Эта история проливает свет на темную тайну, которую, как ей казалось, знала только она одна.

Сериал станет первым проектом Альфонсо Куарона для Apple TV+ — режиссер подписал соглашение о многолетнем сотрудничестве и разрабатывает сериалы эксклюзивно для стриминга. Кроме того, это его первый опыт в написании сценария и режиссуре сериала. В настоящий момент в производстве находится фильм в линейке Apple Original Film «Реймонд и Рей», где Куарон выступает продюсером.

Операторами-постановщиками сериала станут трехкратный оскаровский лауреат Эммануэль Любецки («Гравитация», «Бердмэн», «Выживший») и Брюно Дельбоннель («Трагедия Макбета», «Внутри Льюина Дэвиса», «Баллада Бастера Скраггса», «Темные времена»). Альфонсо Куарон выступит автором сценария, режиссером и исполнительным продюсером всех эпизодов.