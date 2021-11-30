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Кино и сериалы

Вышел первый тизер четвертого сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Amazon показал первый тизер четвертого сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Мидж наконец сможет в полной мере воспользоваться творческой свободой. Правда, у головокружительного успеха всегда бывает обратная сторона.

По сюжету четвертого сезона, на дворе 1960 год, и в воздухе витают перемены. Стремясь отточить свое выступление, Мидж находит площадку, где может в полной мере реализовать свой потенциал комика и насладиться творческой свободой. Однако ее приверженность своему дел и головокружительный успех начинает постепенно отдалять героиню от своих близких.

Главную роль играет Рэйчел Броснахан, уже получившая за свою героиню «Эмми» в категории «Лучшая актриса комедийного сериала». Менеджером Мидж по имени Сьюзи, нелюдимой и не самой приятной работницей клуба Gaslight, стала Алекс Бортшейн, обладательница «Эмми» за озвучивание Лоис в мультсериале «Гриффины» и статуэтки за исполнение роли в «Удивительной миссис Мейзел». Важную роль в действии также играет экс-муж миссис Мейзел Джоэл, его и ее родители.

Четвертый сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел» начнет выходить на стриминговом сервисе Amazon Prime с 18 февраля 2022 года.

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