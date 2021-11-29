«Сахаров просит слова», ленту об Арктике и другие фильмы покажут на фестивале научно-популярного кино на «Ленфильме»

Фильмами открытия станут новые документальные ленты киностудии имени Горького. На большом экране впервые будет показан документальный фильм с элементами анимации «Сахаров просит слова», посвященный 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова — о первых двух годах жизни академика в горьковской ссылке. Картину вместе со съемочной группой представит режиссер Григорий Курдяев.

«Снимать фильм о Сахарове — это большая ответственность. Когда имеешь дело с такой биографией, главное — избежать пафоса байопика. Именно поэтому мы решили снять фильм в жанре «анимадок». Такой ход меняет ракурс, позволяет избежать тяжести и клише фильма-портрета. Благодаря анимации зритель иначе воспринимает происходящее на экране, смотрит на него под другим углом. Это такой брехтовский способ: отодвигаешь от себя интимное, и оно начинает выглядеть со стороны иначе. Анимация дает возможность абстрагироваться, а это особенно важно для фильмов на откровенные и слишком личные темы. А наш фильм очень личный», — рассказывала о фильме креативный продюсер документального кино студии Горького Анастасия Рыцина.

Вторая премьера — фильм «Арктика. Очищение», который расскажет о ежегодной экспедиции в рамках проекта «Волонтеры Арктики» экосоциологической организации «Зеленая Арктика». Лента покажет тяжелый труд и быт добровольцев в условиях Крайнего Севера. Свою работу представит режиссер Алексей Кобылков вместе с героями фильма.

Музыкантом открытия станет Петр Термен — правнук создателя терменвокса Льва Сергеевича Термена, композитор, поэт и руководитель Школы терменвокса в России.

XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» пройдет с 1 по 6 декабря в кинотеатре «Ленфильма».