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Скончался режиссер фильмов «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов

На 94 году жизни скончался режиссер Владимир Наумов. Об этом рассказал заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, пишет РИА Новости. Причину смерти артиста пока не уточняется.

Скриншот YouTube

Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в творческой семье кинооператора и актрисы. После окончания ВГИКа в 1952 году он много работал вместе с режиссером Александром Аловым.

Наумов первое время выступал в качестве актера. На его послужном списке такие произведения, как «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар». А позже он занял режиссерское кресло и снял картины «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле».

С 1980 года он руководил мастерской во ВГИКе. В 1983 году Наумова наградили званием народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза.

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