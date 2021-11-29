Скончался режиссер фильмов «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов

Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в творческой семье кинооператора и актрисы. После окончания ВГИКа в 1952 году он много работал вместе с режиссером Александром Аловым.

Наумов первое время выступал в качестве актера. На его послужном списке такие произведения, как «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар». А позже он занял режиссерское кресло и снял картины «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле».

С 1980 года он руководил мастерской во ВГИКе. В 1983 году Наумова наградили званием народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза.