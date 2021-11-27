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Скончался автор песен к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» Стивен Сондхайм

Американский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм, написавший множество мюзиклов для Бродвея, скончался в Коннектикуте 26 ноября в возрасте 91 года. Об этом пишет газета The New York Times.

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

По словам его адвоката и друга Ричарда Паппаса, смерть композитора стала неожиданностью для всех. Накануне Сондхайм отмечал День благодарения со своими друзьями и чувствовал себя хорошо.

Стивен Сондхайм родился 22 марта 1930 года в Нью-Йорке. За свою карьеру он поставил или написал слова песен 20 мюзиклов. Среди них — «Вестсайдская история», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «В лес», «Цыгане», «Компания». Многие его мюзиклы были экранизированы. Он также был награжден восемью премиями «Эмми», «Оскаром» за лучшую песню к фильму и тремя премиями «Тони» за достижение в театральном искусстве, а также Пулитцеровской наградой.

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