От «Соколиного Глаза» до Адель: Что смотреть дома на этой неделе

«Полезные советы от Джона Уилсона» / How to with John Wilson, 2 сезон (HBO)

Документалист Джон М. Уилсон продолжает изучать жителей Нью-Йорка, задавая им на улицах простые и не очень вопросы: от того, как утилизировать батарейки, до правил ведения светской беседы. Получается невероятно забавно и познавательно. Во втором сезоне режиссер разберется еще с шестью проблемами.

С 27 ноября, HBO, «Амедиатека»