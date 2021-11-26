От «Соколиного Глаза» до Адель: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм-интервью в поддержку выхода альбома «30» Адель, мини-проект о Соколином глазе с Джереми Реннером и Флоренс Пью, а также ностальгическая комедия с Нилом Патриком Харрисом «8-битное Рождество» — «Собака.ru» рассказывает о главных картинах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Вечер с Адель» / Adele One Night Only (CBS)
Если послушать новый альбом Адель «30» успели многие, то посмотреть фильм-интервью о нем, наверное, нет. И зря. С ним пластинка становится еще понятнее (хотя куда дальше) и глубже. Это откровенный разговор Адель с Опрой Уинфри про развод, материнство и, конечно, песни.
С 14 ноября, «КиноПоиск HD», Okko
«Властелины вселенной: Откровение» / Masters of the Universe: Revelation, вторая половина 1 сезона (Netflix)
Два года назад Netflix купил у Sony права на «Повелителей вселенной» — экранизацию серии игр от компании Mattel. В конце июля вышла первая часть дебютного сезона разрабатывавшейся с 2007-го анимационной франшизы. По ее сюжету принц Адам пытается защитить планету от черного колдуна Скелетора. В озвучивании персонажей принимают участие среди прочих Крис Вуд и Сара Мишель Геллар.
С 23 ноября, Netflix
«Соколиный Глаз» / Hawkeye, премьера (Disney+)
Мини-сериал о герое вселенной Marvel Соколином глазе (Джереми Реннер). После событий фильма «Мстители: Финал» он хочет перестать быть супергероем, но до «пенсии» ему надо подготовить преемницу — лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Мешать в этом и не только этом ему будет Елена Белова (Флоренс Пью) — новая Черная Вдова с русскими корнями. В проекте также появится глухая супергероиня Эхо. Ее играет Алаква Кокс — слабослышащая девушка родом из индейской резервации.
С 24 ноября, Disney+
Фильм «8-битное Рождество» / 8-Bit Christmas (HBO)
Ностальгическая рождественская комедия с Нилом Патриком Харрисом («Как я встретил вашу маму»), который из дня сегодняшнего рассказывает своим детям, как ребенком мечтал в конце 1980-х о приставке Nintendo. И готов был провернуть полную приключений операцию, чтобы ее заполучить.
С 24 ноября, HBO Max, «Амедиатека»
«Ханна» / Hanna, 3 сезон (Amazon Prime)
Продолжение основанного на одноименном фильме Джо Райта сериала про девочку-тинейджера с выдающимися способностями суперсолдата. В новых эпизодах заглавная героиня будет пытаться уничтожить тайную организацию, которая вырастила из нее профессионального киллера.
С 24 ноября, Amazon Prime
The Beatles: Get Back, премьера (Disney+)
Документальный сериал Питера Джексона рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу. Проект основан на 55 часах архивных видеоматериалов и 140 часах аудиозаписей. В работе над сериалом Джексону помогали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно и Оливия Харрисон.
С 25 ноября, Disney+
«Один обычный день» / Eoneu nal, премьера (Coupang Play )
Хотя после успеха «Игры в кальмара», кажется, логичнее переснимать в Европе и США корейские сериалы, «Один обычный день» — это азиатская адаптация британского «Уголовного правосудия» с Беном Уишоу. По сюжету сериала неопытный адвокат защищает студента, которого обвиняют в убийстве. Тот искренне уверен, что преступления он не совершал, хотя улики в деле говорят об обратном.
С 27 ноября, Coupang Play
«Полезные советы от Джона Уилсона» / How to with John Wilson, 2 сезон (HBO)
Документалист Джон М. Уилсон продолжает изучать жителей Нью-Йорка, задавая им на улицах простые и не очень вопросы: от того, как утилизировать батарейки, до правил ведения светской беседы. Получается невероятно забавно и познавательно. Во втором сезоне режиссер разберется еще с шестью проблемами.
С 27 ноября, HBO, «Амедиатека»
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