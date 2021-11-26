От «Соколиного Глаза» до Адель: Что смотреть дома на этой неделе

«Соколиный Глаз» / Hawkeye, премьера (Disney+)

Мини-сериал о герое вселенной Marvel Соколином глазе (Джереми Реннер). После событий фильма «Мстители: Финал» он хочет перестать быть супергероем, но до «пенсии» ему надо подготовить преемницу — лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Мешать в этом и не только этом ему будет Елена Белова (Флоренс Пью) — новая Черная Вдова с русскими корнями. В проекте также появится глухая супергероиня Эхо. Ее играет Алаква Кокс — слабослышащая девушка родом из индейской резервации.

С 24 ноября, Disney+