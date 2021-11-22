Скончалась актриса Нина Русланова. Она снималась в «Собачьем сердце», «Кин-дза-дза!» и фильме «Афоня»

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», — сообщили в воскресенье, 21 ноября, в Союзе кинематографистов России. По данным «Рен ТВ», последние 10 дней актриса провела в больнице с коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что‑то на автоответчик: "Говорит автоприветчик"», — написал в своем Facebook актер Станислав Садальский.

«Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою заветную детскую мечту и стать актрисой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Память Нины Руслановой могут увековечить в Москве. «Нина [Русланова] была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у нее непростая судьба. Конечно, ее память должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие», — сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Нина Ивановна Русланова родилась в 1945 году. Обстоятельств своего рождения актриса не знала. В конце февраля 1946 года ее, в возрасте, предположительно, двух месяцев, нашли в городе Богодухове, Харьковская область, и определили в детский дом. Там же ей дали отчество Ивановна и фамилию Русланова — в честь певицы Лидии Руслановой. Дату рождения, 5 декабря, будущая актриса выбрала сама.

Уехав из Харькова в Москву, Русланова поступила в Театральное училище имени Щукина. С 1969 года — актриса театра имени Вахтангова, в 1985-1988-х годах — театра имени Маяковского. Служила в Театре имени Рубена Симонова. Снималась в кино с 1967 года, первая роль — Надежда в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». С 1988 года — актриса киностудии имени Горького.

Всего на счету актрисы почти 150 ролей в кино — в том числе в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Не стреляйте в белых лебедей», «Хрусталев, машину!», «Афоня», «Будьте моим мужем» и других.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Нины Ивановной Руслановой.