Скончался актер Валерий Гаркалин из-за коронавируса

Гаркалин получил известность после выхода комедии «Ширли-мырли» в 1995 году, в которой он сыграл братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова. Актер также снимался в фильме «Детки напрокат», «Белые одежды», в сериале «Моя прекрасная няня» и других. В 2008 году удостоился звания народного артиста России.

Ранее Юрий Дудь выпустил ролик, посвященный «Ширли-мырли», — «одному из главных фильмов 90-х». «Снимать этот выпуск мы начали еще в августе. Осенью актер Валерий Гаркалин оказался в больнице и был переведен на аппарат ИВЛ. Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы — блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться», — говорится в описании к видео.