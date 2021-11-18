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Кино и сериалы

Netflix показал новый трейлер второго сезона «Эмили в Париже»

Netflix опубликовал первый официальный трейлер второго сезона сериала «Эмили в Париже». Шоу покажут на стриминговом сервисе с 22 декабря.

В новом сезоне Эмили (Лили Коллинз) все также продолжит жить в Париже, но в этот раз она будет искать выход из любовного треугольника. А попутно решать проблемы в PR-агентстве, в котором она работает.

Всего во втором сезоне будет десять эпизодов. К своим ролям также вернутся Лукас Браво, Эшли Парк, Камилль Раза, Сэмуел Арнольд, Бруно Гуэри и другие.

В первом сезоне американка Эмили получает предложение о переезде в Париж на новую работу. Девушка также пытается наладить отношения с коллегами-снобами и одновременно сохранить отношения на расстоянии.

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