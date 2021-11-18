Вышел тизер сериала «Пэм и Томми» о скандале вокруг секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли

Режиссером проекта выступил Крейг Гиллеспи, известный по работе над фильмом «Тоня против всех». Главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Сюжет сериала посвящен периоду брака звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли после утечки и публикации в 1995 году их печально известного секс-видео.

В образе похитителя пленки, бывшего порноактера и ныне электрика Рэнда Готье — актер Сет Роген. Ли уволил его, после чего тот в отместку украл сейф музыканта, внутри которого лежала камера с записями.

Сериал «Пэм и Томми» выйдет на стриминговом сервисе Hulu 2 февраля 2022 года. Всего запланировано восемь серий.