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Кино и сериалы

Вышел тизер сериала «Пэм и Томми» о скандале вокруг секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер мини-сериала «Пэм и Томми», сюжет которого разворачивается вокруг кражи домашнего секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли. Главные роли в проекте режиссера Крейга Гиллеспи исполнили Лили Джеймс, Себастьян Стэн и Сет Роген.

Режиссером проекта выступил Крейг Гиллеспи, известный по работе над фильмом «Тоня против всех». Главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Сюжет сериала посвящен периоду брака звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли после утечки и публикации в 1995 году их печально известного секс-видео.

В образе похитителя пленки, бывшего порноактера и ныне электрика Рэнда Готье — актер Сет Роген. Ли уволил его, после чего тот в отместку украл сейф музыканта, внутри которого лежала камера с записями.

Сериал «Пэм и Томми» выйдет на стриминговом сервисе Hulu 2 февраля 2022 года. Всего запланировано восемь серий. 

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