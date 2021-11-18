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Кино и сериалы

В СПбГИКиТ сменился ректор. Вуз возглавит Наталия Горина — продюсер фильмов «Дылда» и «Сталинград»

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения сменился ректор. С поста исполняющего обязанности ушел профессор Александр Евменов, на этой должности его сменит продюсер и сценарист Наталия Горина.

Здание Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на улице Правды

Наталия Горина окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Института лингвистических исследований РАН в Петербурге. Работала в научной группе по созданию искусственного интеллекта, была ученым секретарем Лаборатории автоматизации лингвистических исследований ИЛИ РАН. Долгое время преподавала мастерство продюсирования в СПбГИКиТ.

Горина выступила исполнительным продюсером более десятка российских кинопроектов — в том числе фильма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и ленты «Сталинград» Федора Бондарчука. В этой должности она также работала над такими сериалами, как «Достоевский» и «Убойная сила», кроме того, продюсировала проект «Ночь пожирателей рекламы» в России.

Из сообщения Министерства культуры России:

За годы своего существования старейший киновуз страны накопил богатый опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности и выпустил плеяду известных выпускников.

Однако успешное развитие института невозможно без наличия динамично развивающей и гибко реагирующей на запросы времени системы образования. Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны.

На сегодняшний день высока потребность в подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных кино- и телеиндустриями. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения на протяжении многих лет остается флагманом этого процесса.

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