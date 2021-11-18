В СПбГИКиТ сменился ректор. Вуз возглавит Наталия Горина — продюсер фильмов «Дылда» и «Сталинград»

Наталия Горина окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Института лингвистических исследований РАН в Петербурге. Работала в научной группе по созданию искусственного интеллекта, была ученым секретарем Лаборатории автоматизации лингвистических исследований ИЛИ РАН. Долгое время преподавала мастерство продюсирования в СПбГИКиТ.

Горина выступила исполнительным продюсером более десятка российских кинопроектов — в том числе фильма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и ленты «Сталинград» Федора Бондарчука. В этой должности она также работала над такими сериалами, как «Достоевский» и «Убойная сила», кроме того, продюсировала проект «Ночь пожирателей рекламы» в России.