На СТС запустят новую версию научно-популярного шоу «Галилео». Вести его будут Александр Пушной и Даня Крастер

Продюсер шоу Александр Гройсман рассказал, что рубрика «Эксперименты» была самой любимой у зрителей «Галилео», поэтому создатели решили подарить ей самостоятельную жизнь.

Телезрителям покажут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими приспособлениями. Все эксперименты будут проводиться в мастерской Дани Крастера в Петербурге.

Также в шоу покажут анимационные вставки, в которых расскажут о новинках в мире технологий, разработанных по ключевым направлениям нацпроектов: «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика». Короткие мультфильмы озвучит Денис Колесников, больше известный как «Кураж-Бамбей». Сразу после эфира выпуски станут доступны для просмотра на more.tv.