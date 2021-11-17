18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

На СТС запустят новую версию научно-популярного шоу «Галилео». Вести его будут Александр Пушной и Даня Крастер

На СТС запускают новое научно-популярное шоу «Эксперименты», которое станет продолжением легендарного шоу о науке «Галилео». Ведущими станут Александр Пушной и Даня Крастер, они в разные годы вели известную научную передачу. Премьерный выпуск покажут 30 ноября в 14:00, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинопоиск

Продюсер шоу Александр Гройсман рассказал, что рубрика «Эксперименты» была самой любимой у зрителей «Галилео», поэтому создатели решили подарить ей самостоятельную жизнь.

Телезрителям покажут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими приспособлениями. Все эксперименты будут проводиться в мастерской Дани Крастера в Петербурге.

Также в шоу покажут анимационные вставки, в которых расскажут о новинках в мире технологий, разработанных по ключевым направлениям нацпроектов: «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика». Короткие мультфильмы озвучит Денис Колесников, больше известный как «Кураж-Бамбей». Сразу после эфира выпуски станут доступны для просмотра на more.tv.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: