Производством многосерийного фильма занимается телеканал «Россия». Это история невероятного таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти. Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. Впервые в кино обещают показать судьбу легендарного баса, прогремевшего на весь мир — Федора Ивановича Шаляпина.

«Многосерийный фильм «Шаляпин» расскажет о человеке, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевал высоты, которых прежде никто не достигал. Он обрел любовь миллионов, но смог ли сам добиться личного счастья и сделать выбор между двумя любимыми женщинами? О том, как сила характера и таланта может вознести человека к звездам и дать возможность просиять на весь мир», — рассказали «Собака.ru» представители телеканала.

Съемки фильма «Шаляпин» пройдут в Москве, Петербурге, Костроме и Милане. Роль Шаляпина в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Фёдор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и другие.