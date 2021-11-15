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В Петербурге стартовали съемки фильма «Шаляпин» — с Юлией Снигирь, Яном Цапником, Александром Яценко и Ириной Пеговой

Стартовали съемки многосерийного фильма «Шаляпин». Главные роли в проекте исполнили Александр Горбатов, Юлия Снигирь, Ян Цапник, Александр Яценко, Ирина Пегова и другие.

Фотография предоставлена пресс-службой телеканала «Россия»

Производством многосерийного фильма занимается телеканал «Россия». Это история невероятного таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти. Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. Впервые в кино обещают показать судьбу легендарного баса, прогремевшего на весь мир — Федора Ивановича Шаляпина.

«Многосерийный фильм «Шаляпин» расскажет о человеке, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевал высоты, которых прежде никто не достигал. Он обрел любовь миллионов, но смог ли сам добиться личного счастья и сделать выбор между двумя любимыми женщинами? О том, как сила характера и таланта может вознести человека к звездам и дать возможность просиять на весь мир», — рассказали «Собака.ru» представители телеканала.

Съемки фильма «Шаляпин» пройдут в Москве, Петербурге, Костроме и Милане. Роль Шаляпина в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Фёдор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и другие.

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