Откроет программу самая громкая венгерская премьера 2020 года — драма «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени». Это история женщины-врача, с большим успехом работавшей в США, но решившей бросить все и вернуться в родной Будапешт. Картина была приглашена к участию в конкурсах 15 международных фестивалей и победила в трех из них — в Вальядолиде, Кривленде и Чикаго.

Также в программе кинофестиваля криминальная комедия «Афера в Будапеште», рассказывающей о том, на что могут пойти неудачники от искусства, чтобы выполнить последнее желание своего друга. Покажут и романтическую комедию — фильм «Крем», героиня которого не поддастся жизненным трудностям и открывает для себя новые возможности.

«К сожалению, кино Венгрии понесло в 2021 году большую утрату. 16 апреля не стало выдающейся актрисы Мари Теречик, которая в течение многих десятилетий являлась лицом всего венгерского кино. Ее хорошо знают и любят в России. Мы предлагаем вашему вниманию самый знаменитый фильм с участием Теречик — картину «Любовь» (1970), отмеченную тремя премиями на Каннском фестивале», — говорят в «Авроре».

Фестиваль «Кино в Венгрии» пройдет в кинотеатре «Аврора» с 12 по 14 ноября. Вход на все сеансы по пригласительным — их можно получить на контроле кинотеатра.