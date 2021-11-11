YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео

Авторы видео на YouTube по-прежнему смогут найти точные данные о количестве дизлайков в YouTube Studio, а зрители — ставить «пальцы вниз», если им не понравился ролик. Однако для всех счетчик не будет отображаться. Таким образом платформа хочет создать «инклюзивную и уважительную среду, в которой у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности».

«Мы слышали, что некоторые из пользователей использовали счетчик дизлайков, чтобы решить, смотреть видео или нет. Мы знаем, что вы можете не согласиться с этим решением, но считаем, что это будет правильно для платформы. Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности, чтобы выразить себя. Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от оскорблений», — отмечает команда YouTube.