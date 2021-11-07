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Посмотрите трейлер «Первой волны» — документального фильма о коронавирусе и борьбе с ним

 National Geographic опубликовала трейлер документального фильма «Первая волна». Картина повествует о начале пандемии коронавируса и о том, как с ней боролись в нью-йорской больнице.

В частности, в трейлере показывают врачей, медсестер и пациентов Еврейского медицинского центра Лонг-Айленда в разгар пандемии. Герои фильма делятся историями о том, как они пережили этот кризис. В ролике также затрагивают еще одно масштабное событие того времени — протесты после гибели Джорджа Флойда в США и их влияние на эпидситуацию.

В режиссерском кресле — Мэттью Хайнеман. Продюсерами фильма выступили Дженна Миллман и Лесли Норвилл под руководством компании Хайнемана «Our Time Projects». «Я чувствую большую ответственность за документирование этого беспрецедентного периода, я попытался перед зрителям историю от людей, которые жили на передовой», — сказал Хайнеман. По его словам, это история о том, как «люди  объединяются во время кризиса». «Речь идет о стойкости, о силе надежды и силе человеческого духа», — сказал Хайнеман.

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