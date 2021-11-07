Посмотрите трейлер «Первой волны» — документального фильма о коронавирусе и борьбе с ним

В частности, в трейлере показывают врачей, медсестер и пациентов Еврейского медицинского центра Лонг-Айленда в разгар пандемии. Герои фильма делятся историями о том, как они пережили этот кризис. В ролике также затрагивают еще одно масштабное событие того времени — протесты после гибели Джорджа Флойда в США и их влияние на эпидситуацию.

В режиссерском кресле — Мэттью Хайнеман. Продюсерами фильма выступили Дженна Миллман и Лесли Норвилл под руководством компании Хайнемана «Our Time Projects». «Я чувствую большую ответственность за документирование этого беспрецедентного периода, я попытался перед зрителям историю от людей, которые жили на передовой», — сказал Хайнеман. По его словам, это история о том, как «люди объединяются во время кризиса». «Речь идет о стойкости, о силе надежды и силе человеческого духа», — сказал Хайнеман.