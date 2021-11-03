«Ленфильм» получил исключительное право на показ фильмов своей «золотой коллекции»

По этой лицензии «Ленфильм» получил право «сообщения по телевидению и по кабелю на территории России, СНГ и остальных стран мира» фильмов «золотой коллекции».

В «золотую коллекцию» «Ленфильма» входит: «Золушка» Кошеверовой и Шапиро, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Масленникова, «Свадьба в Малиновке» Тутышкина, «Небесный тихоход» Тимошенко, «Полосатый рейс» Фетина, «Мистер Икс» Хмельницкого, «Гамлет» Козинцева и другие картины.

Формально права на фильмы остаются за Российской Федерацией в лице Госфильмофонда России, но при этом студия сможет получать доход от реализации прав над картинами. Доходы от проката картин планируют направить на развитие лаборатории «Ленфильм-дебют».

Ранее в 2018 году «Ленфильму» передали права на показ фильмов «Золотой коллекции» по интернету и на публичный показ во всех странах мира и на всех языках.