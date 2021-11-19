Продолжения «Беспринципных», «Короля Тигров» и «Великой»: Что смотреть дома на этой неделе

Второй сезон сатирической комедии про Екатерину II «Великая» с Эль Фаннинг, продолжение трэш-документалки «Король тигров» с Джо Экзотиком и дерзкий мультижанровый проект с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински «Шершни» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Шершни» / Yellowjackets, премьера (Showtime)
Бесшабашный самолет с женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Выжившие разделяются на жестоко враждующие друг с другом кланы. Но это только завязка — речь пойдет и о событиях 25 лет спустя. Среди режиссеров сериала, соединяющего хоррор, детектив и триллер, — автор «Тело Дженнифер» Карин Кусама.
С 15 ноября, Showtime, «Амедиатека»
«Ривердэйл» / Riverdale, 6 сезон (The CW)
Последний эпизод пятого сезон подросткового хита по мотивам комиксов Archie вышел всего около месяца назад (его разделили на две части, и вторая стартовала в августе), а уже начинается и шестой. В нем Шерил Блоссом (Мэделин Петш) будет помогать ведьма Сабрина Спеллман (Кирнан Шипка) из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».
С 16 ноября, The CW
«Хит-Манки» / Hit-Monkey, премьера (Hulu)
Анимационный сериал об обезьяне из вселенной комиксов Marvel — та научилась боевым искусствам у своего наставника-человека и теперь помогает людям бороться с преступностью. Призрака сэнсэя, который является периодически Хит-Манки, озвучил звезда «Тед Лассо» Джейсон Судейкис.
С 17 ноября, Hulu
«Король тигров: Убийство, хаос и безумие» / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, 2 сезон (Netflix)
Главный документальный хит и гилти плеже прошлого года возвращается со вторым сезоном. В первом — эксцентричный владелец зоопарка с дикими тиграми Джо Экзотик воевал с зоозащитницей Кэрол Баскин. В продолжении он общается с режиссерами Ребеккой Чайклин и Эриком Гудом по телефону из тюрьмы (ему назначили срок в 22 года заключения) и жалуется на ухудшившееся здоровье. Кэрол Баскин участвовать в новом сезоне отказалась, как и еще один тигрозаводчик Док Энтл. Но у съемочной команды осталось множество вырезанного из оригинала материала.
С 17 ноября, Netflix
«Беспринципные», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина из жизни обитателей Патриарших — они же Патрики — продолжаются. В центре сюжета — по-прежнему трикстер Славик (Павел Деревянко), мечущийся между любовницами и аферами в бизнесе. Другие герои тоже вернутся: Костик с Ирой (Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте) обнаружат, что их сын-подросток знает про секс больше них, в браке Хадяковых (Николай Фоменко и
Кристина Бабушкина) наступит очередной кризис, а Рома с Верой (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова) и Паша с Юлей (Павел Табаков и Аглая Тарасова) начнут сильно ссориться.
C 18 ноября, «КиноПоиск HD»
«Флэш» / The Flash, 8 сезон (The CW)
История про супергероя из DC Comics, чьи сверхспособность скорость, заходит уже на восьмой сезон. В нем Барри Аллену (мирское имя Флэша) и его команде нужно разобраться с последствиями схватки из финала седьмого: тогда Обратный Флэш смог сбежать. Еще в продолжении обещают больше романтики и нового опасного противника.
C 18 ноября, The CW, «КиноПоиск HD»
«Вне себя», премьера (Premier)
Шоураннер Александр Дулерайн дебютирует в режиссуре детективной комедией о финансисте Диме (Евгений Стычкин), который видит призраков. По утрам к нему приходит его убитая жена Марина (Елена Лядова), днем он общается с американкой Мадлен (Энджи Сепеда), погибшей на его глазах, вечером — с застрелившемся любовником жены Игорем. Постепенно Дима понимает, что его образы не случайны и связаны со смертью супруги.
C 18 ноября, Premier
«Звездный путь: Дискавери» / Star Trek: Discovery, 4 сезон (Paramount+)
В сериале, который заходит, как «Дискавери», уже на четвертый сезон, рассказывается о событиях, которые предшествовали оригинальному «Стар треку». Экипаж исследовательского корабля во главе с капитаном Майклом Бернемом (Сонекуа Мартин-Грин) столкнется с угрозой, которая способна уничтожить галактику.
С 18 ноября, Paramount+
«Колесо времени» / The Wheel of Time, премьера (Amazon Prime)
Амбициозный проект Amazon Prime — экранизация фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. Если у сериала будут хорошие рейтинги, то он станет чем-то вроде «Игры престолов» для стриминга. Пока же его уже продлили на второй сезон.
В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. Одна из них — леди Морейн (Розамунд Пайк). После нападения троллоков (полулюди полуживотные) на деревню, она предлагает подросткам (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд) сбежать. Ей кажется, что одному из них суждено стать избранным и изменить мир.
С 19 ноября, Amazon Prime
«Сексуальная жизнь студенток» / The Sex Lives of College Girls, премьера (HBO Max)
Комедия в духе «Девочек» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Они играют первокурсниц колледжа в Эссексе, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя и секса. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»).
С 19 ноября, HBO Max, «Амедиатека»
«Ковбой Бибоп» / Cowboy Bebop, премьера (Netflix)
Чаще выходят анимационные версии игрового кино, а это обратный случай: адаптация культового аниме в художественный проект. Он рассказывает о наемниках, ищущих преступников в космосе. Главный среди таких охотников — Спайк Шпигель (Джон Чо из «Поиска»). Еще тут есть суперзлодей Вишез (Алекс Хэсселл из «Пацанов») и сверхумный пес породы корги по кличке Эйн.
С 19 ноября, Netflix
«Зов ада» / Jiok, премьера (Netflix)
Еще один южнокорейский проект от Netflix имеет все изначальные данные, чтобы если не повторить триумф «Игры в кальмара», то хотя бы к нему приблизиться. Хоррор рассказывает об альтернативном мире будущего, в котором каждый знает свою дату смерти. В назначенный час за человеком приходят монстры, чтобы утащить в ад. Религиозная группа фанатиков внушает людям, что есть способ воздействовать на чудовищ. Снял сериал режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо.
С 19 ноября, Netflix
«Шпионка Гарриет» / Harriet the Spy, премьера (Apple TV+)
Анимационная экранизация детского романа Луиз Фитцхью, вышедшего в 1960-е. Он о девочке Гарриет, которая мечтает стать писательницей. Пока же одиннадцатилетка изучает жизнь, шпионя за окружающими, и тем самым постоянно попадает в нелепые и смешные ситуации.
С 19 ноября, Apple TV+
«Великая» / The Great, 2 сезон (Hulu)
Сатирическая и далекая от исторической правда комедия с Эль Фаннинг заходит на второй сезон. В нем Екатерина II, собственно, и провозглашает себя «Великой», ждет первенца от нелюбимого мужа Петра III (Николас Холт), готовит дворцовый переворот и принимает в гостях маму Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую, прибывшую с визитом из Европы (Джиллиан Андерсон). Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
C 20 ноября, Hulu, more.tv
«Гоморра» /Gomorra: La serie, 5 сезон (HBO Original)
История неаполитанской мафии по сценарию Роберто Савиано («НольНольНоль») — это рассказ изнутри: глазами Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано. Проект явно будет бороться за зрительское внимание, как кланы за влияние, со своим главным конкурентом — сериалом Netflix «Нарко». Благо в той криминальной драме все серии очередного сезона спин-оффа («Нарко: Мексика») выйдут сразу и еще 5 ноября.
С 20 ноября, HBO Max, more.tv
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