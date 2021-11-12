От «Декстера» до «Сказок Пушкина. Для взрослых»: Что смотреть дома на этой неделе

Историческая драма про «Ленинградскую симфонию» Шостаковича, перезапуск «Декстера» с Майклом Си Холлом и черная комедия про нарушение профессиональной этики «Психиатр по соседству» — какие сериалы (и фильм) вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Седьмая симфония», премьера («Россия-1»)
Историческая драма Александра Котта рассказывает про Седьмую — она же «Ленинградская» — симфонию Шостаковича. Именно ее после первой блокадной зимы — весной 1942 года — решают исполнить в филармонии осажденного города, чтобы морально поддержать ленинградцев. Главные роли в сериале играют Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович.
С 8 ноября, «Россия-1»
Сериал «Декстер: новая кровь» / Dexter: New Blood, премьера (Showtime)
Перезапуск сериала про судмедэксперта и маньяка Декстера, убивающего только других маньяков. Теперь он скрывается под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк и пытается больше не совершать преступлений. Его благим намерениям мешают происходящие в его городке загадочные похищения и убийства. К роли Декстера вернется Майкл Си Холл, также в новом проекте появится играющая его сестру в оригинале Дженнифер Карпентер. Шоураннером стал Клайд Филлипс, который отвечал за первые четыре сезона «Декстера».
С 8 ноября, Showtime, «Амедиатека»
Сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых», премьера (more.tv)
Шоураннером проекта по адаптации к современности и взрослой аудитории сказок Пушкина стал Михаил Зыгарь. Это сериал-антология, эпизоды для которого сняли Оксана Карас, Ксения Зуева и Наталья Кудряшова, а продюсируют его среди прочих Жора Крыжовников и Нателла Крапивина. В касте «Сказок» — как Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Полина Гухман и Денис Шведов, так и рэпер OG Buda и певица Лолита Милявская. Начнут с серии «Рыбка» — и тут это фамилия.
С 10 ноября, more.tv
Сериал «В Бореньке чего-то нет», премьера (Start)
«Квартета И» вновь превращает свой спектакль в кино — на этот раз в сериал. По сюжету члены съемочной группы собираются на вечеринку в честь окончания работы. И режиссер Максим (Максим Виторган) начинает рефлексировать о себе, карьере и смысле жизни. Помимо участников «Квартета И», в касте также — Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Павел Майков, Полина Ауг, Юлия Топольницкая и Анастасия Уколова.
C 11 ноября, Start
Сериал «Ничего страшного», премьера (VK и Lateral Summer)
В День борьбы с кибербуллингом стартует новый интерактивный сериал «Ничего страшного» от VK и студии Lateral Summer. Проект основан на реальных историях жертв травли. При этом речь пойдет не только о школьниках. Главные роли в «Ничего страшного» исполнили Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев и Ясмина Омерович.
С 11 ноября, «ВКонтакте», «Одноклассники»
Фильм «Дунай»
На стриминге Start станет доступен режиссерский дебют сценаристики Любови Мульменко («Комбинат „Надежда“», «Еще один год», «Верность»). В этом году фильм участвовал в конкурсе «Кинотавра». Это история Нади (Надежда Лумпова), которая от кризиса среднего возраста и жизни по расписанию сбегает в отпуск в Белград. В первом попавшемся баре она знакомится с сербом Нешей (Ненад Васич) — человеком без телефона и четких планов на будущее.
С 12 ноября, Start
Сериал «Психиатр по соседству» / The Shrink Next Door, премьера (Apple TV+)
Черная комедия сыграна и спродюсирована Уиллом Феррелом и Полом Раддом. Она о застенчивом неудачнике Марти, который начинает терапию у психиатра Айзека. Тот нарушает этику и начинает манипулировать мнением клиента, став его другом и бизнес-партнером. Сценарий проекта написала Джорджия Притчетт («Наследники», «Беги»), а режиссером стал автор ромкома «Любовь — болезнь» Майкл Шоуолтер.
С 12 ноября, Apple TV+
Сериал «Сшиватель»/ Ragdoll, премьера (AMC)
Детективный триллер рассказывает про маньяка, который шьет «кукол» из частей тел своих жертв. Издеваясь над полицией, он сообщает поименно, кого намерен убить дальше. В список будущих жертв попадает и ведущий расследование Нейтан Роуз (Генри Ллойд-Хьюз). Мини-сериал (в нем всего шесть эпизодов) основан на романе английского писателя Дэниела Коула, который раньше работал парамедиком. В России название книги переводили как «Тряпичная кукла».
С 12 ноября, AMC, «КиноПоиск HD»
Сериал «Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, премьера (Paramount+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» Тейлор Шеридан.
С 14 ноября, Paramount+
Сериал «Бегущий по лезвию: Черный лотос» / Blade Runner: Black Lotus, премьера (Adult Swim)
Спродюсированный Ридли Скоттом аниме-сериал входит во вселенную «Бегущего по лезвию». Его героиня — репликант Эль, которая пытается вспомнить, кто она на самом деле и откуда появилась. Режиссерами проекта стали Синдзи Арамаки («Космический пират Харлок») и Кэндзи Камияма («Восточный Эдем»).
С 14 ноября, Adult Swim
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