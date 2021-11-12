От «Декстера» до «Сказок Пушкина. Для взрослых»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Декстер: новая кровь» / Dexter: New Blood, премьера (Showtime)

Перезапуск сериала про судмедэксперта и маньяка Декстера, убивающего только других маньяков. Теперь он скрывается под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк и пытается больше не совершать преступлений. Его благим намерениям мешают происходящие в его городке загадочные похищения и убийства. К роли Декстера вернется Майкл Си Холл, также в новом проекте появится играющая его сестру в оригинале Дженнифер Карпентер. Шоураннером стал Клайд Филлипс, который отвечал за первые четыре сезона «Декстера».

С 8 ноября, Showtime, «Амедиатека»