От Тома Хэнкса до Евгения Цыганова: Что смотреть дома на этой неделе

Трогательная картина про апокалиптическую дружбу человека, собаки и робота «Финч» с Томом Хэнксом, азиатский сай-фай «Доктор Брейн» с актером из «Паразитов» Ли Сон-Гюном и драмеди «Везет» с Евгением Цыгановым — «Собака.ru» рассказывает, какие фильмы и сериалы выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Доктор Брейн» / Dr. Brain, премьера (Apple TV+)
Apple TV+ впервые выпускает южнокорейский проект — и в удачный период интереса к азиатскому кино на волне успеха «Игры в кальмара». Но задуман мини-сериал был, конечно, еще после триумфа на «Оскаре» фильма «Паразиты». Главная роль тут у сыгравшего в нем Ли Сон-Гюна. По сюжету у ученого Севона погибает вся семья. Чтобы их вернуть хотя бы метафизически, он придумывает, как синхронизировать мозг живых и мертвых. Режиссер «Доктора Брейна» — Ким Чжи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»).
С 4 ноября, Apple TV+
Сериал «Везет», премьера (ivi)
Драмеди с Евгением Цыгановым, в котором он играет бывшего мотогонщика. Из-за пьянства тот лишился семьи и карьеры, но смог завязать и теперь работает «трезвым водителем». А еще помогает лучшему другу-инспектору ДПС (Максим Лагашкин). В сериале свою последнюю роль в кино исполнил Владимир Меньшов. Проект доступен без подписки.
С 4 ноября, ivi
Сериал «Собор», премьера (Первый канал и Okko)
В День народного единства (совпадения не случайны) на Первом канале стартует костюмная историческая драма Сергея Гинзбурга об эпохе Петра I. Императора в ней играет Максим Аверин, знакомый широкому зрителю по сериалу «Глухарь» и ведению талант-шоу, но снимавшийся в том числе у Вадима Абдрашитова. Но главный герой тут все же не он и не время, а крепостной Иван (Сергей Марин), который влюбляется в княжескую дочь Марию (Светлана Иванова).
С 4 ноября, Первый канал, Okko
Сериал «Нарко: Мексика» / Narcos: México, 3 сезон (Netflix)
Спин-офф драматического хита Netflix про наркомафию с Диего Луной («Изгой-один») и Майклом Пенья («Афера по-американски»). Они играют антагонистов: Феликса Гальярдо, мечтающего объединить производителей и дилеров Мексики в одну сеть, и агента Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарена. В очередной части саги герои вновь схлестнутся в схватке, на этот раз финальной — сезон заявлен последним. Действие сосредоточится на 1990-х, а приглашенной звездой станет рэпер Bad Bunny.
С 5 ноября, Netflix
Сериал «Чиновница», премьера (Kion)
Детективная мелодрама Оксаны Карас («Хороший мальчик», «Доктор Лиза») про чиновницу здравоохранения, которая пытается разрушить коррупционную схему фармакологического магната — от поддельного лекарства умирает ее мама. Роль мстительницы в рядах госслужащих играет Виктория Толстоганова. Также в касте — Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких.
С 5 ноября, Kion
Фильм «Финч» / Finch
Камерная и бесконечно трогательная мелодрама с Томом Хэнксом рассказывает историю изобретателя Финча, выжившего после уничтожившей человечество вспышки на солнце. Он создает робота (Калеб Лэндри Джонс), чтобы тот после его смерти позаботился о его любимой собаке. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, работавший над «Настоящим детективом» и «Игрой престоло».
С 5 ноября, Apple TV+
Фильм «Мексиканская полиция» / Una película de policías
Фильм-участник Берлинале этого года (и получивший приз за лучший монтаж) рассказывает историю супрежеской пары Терезы и Монтойи (Рауль Брионес и Моника дель Кармен), патрулирующей опасные районы. Режиссер Алонсо Руиспаласиоса известен по сериалу «Нарко: Мексика» с Диего Луной и про неблагополучные локации знает не понаслышке.
С 5 ноября, Netflix
Сериал «Дикинсон» / Dickinson, 3 сезон (Apple TV+)
Поэтесса-феминистка Эмили Дикинсон (Хейли Стайнфелд) продолжит бунтовать против патриархального мироустройства в США 19 века в третьем (и финальном) сезоне проекта. На этот раз ей предстоит пройти через ужасы Гражданской войны. Кстати, сестру Эмили Лавинию в сериале играет Анна Барышникова — дочь знаменитого танцовщика и актера Михаила Барышникова.
С 5 ноября, Apple TV+
Сериал «Большой рот» / Big Mouth, 5 сезон (Netflix)
Анимационный комедийный сериал про взросление продолжит исследовать сложности полового созревания. Мультсериал сочинили Эндрю Голдберг («Гриффины»), Ник Кролл, Марк Левин и Дженнифер Флэкетт, а среди его персонажей есть, например, гормон-монстры.
С 5 ноября, Netflix
Сериал «Йеллоустоун» / Yellowstone, 4 сезон (Paramount)
Продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») современного вестерна с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. К касту в новом сезоне присоединятся Джеки Уивер и Пайпер Перабо.
С 7 ноября, Paramount, «КиноПоиск HD»
Сериал «Саня, газуй!», премьера (Окко)
Комедия с феминистским вайбом о девушке Саше (Арина Федорова), которая устраивается слесарем в автомастерскую. И, конечно же, сталкивается с пренебрежением, недоверием и сексистскими шутками коллег и клиентов. Отца главной героини играет Андрей Федорцов («Брат», «Убойная сила»).
С 7 ноября, Окко
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