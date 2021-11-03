От Тома Хэнкса до Евгения Цыганова: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Доктор Брейн» / Dr. Brain, премьера (Apple TV+)

Apple TV+ впервые выпускает южнокорейский проект — и в удачный период интереса к азиатскому кино на волне успеха «Игры в кальмара». Но задуман мини-сериал был, конечно, еще после триумфа на «Оскаре» фильма «Паразиты». Главная роль тут у сыгравшего в нем Ли Сон-Гюна. По сюжету у ученого Севона погибает вся семья. Чтобы их вернуть хотя бы метафизически, он придумывает, как синхронизировать мозг живых и мертвых. Режиссер «Доктора Брейна» — Ким Чжи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»).

С 4 ноября, Apple TV+