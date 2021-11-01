«1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Николаевич Клепиков. Он был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино. Союз кинематографистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении союза.

Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, в 1964 году — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, в 1967-ом — Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм».

По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры страны: Алексей Герман («Седьмой спутник»), Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталий Мельников («Мама вышла замуж»), Виктор Трегубович («Даурия»), Михаил Богин («О любви»), Лариса Шепитько («Восхождение»), Семен Аранович («Летняя поездка к морю» и «Я служил в охране Сталина»), Динара Асанова («Не болит голова у дятла» и «Пацаны»). Глеб Панфилов пригласил Клепикова в свой фильм «Начало» сыграть роль режиссера.

Клепиков — Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1985), кинопремии «Ника» (1988), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1990). В 2015 году на церемонии вручения премий Российской академии кинематографических искусств «Ника» был награжден Специальным призом Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа-старшего.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Юрия Николаевича Клепикова.