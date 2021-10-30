18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В Сети появился трейлер второго сезона «Беспринципных»

Стриминговый сервис «КиноПоиск» выпустил трейлер второго сезона сериала «Беспринципные» о богатых москвичах, которые попадают в различные неловкие ситуации, по мотивам рассказов писателя и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Цыпкина.

«И снова здравствуй, самый дорогой, престижный и модный район Москвы. Отдельная страна внутри столицы, где у жителей есть всё, включая самые неприличные истории», — говорится в синопсисе.

В главных ролях — Павел Деревянко и Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте и Максим Виторган, Николай Фоменко и Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова, Павел Табаков и Аглая Тарасова. Режиссером выступил Роман Прыгунов («Магомаев»), сценарий написал Александр Цыпкин совместно с Дарьей Воротынцевой и Владимиром Васильевым.

Во второй сезон «Беспринципных» войдут восемь серий. Премьера сериала состоится 18 ноября 2021 года на «КиноПоиске».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: