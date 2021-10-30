В Сети появился трейлер второго сезона «Беспринципных»

«И снова здравствуй, самый дорогой, престижный и модный район Москвы. Отдельная страна внутри столицы, где у жителей есть всё, включая самые неприличные истории», — говорится в синопсисе.

В главных ролях — Павел Деревянко и Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте и Максим Виторган, Николай Фоменко и Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова, Павел Табаков и Аглая Тарасова. Режиссером выступил Роман Прыгунов («Магомаев»), сценарий написал Александр Цыпкин совместно с Дарьей Воротынцевой и Владимиром Васильевым.

Во второй сезон «Беспринципных» войдут восемь серий. Премьера сериала состоится 18 ноября 2021 года на «КиноПоиске».