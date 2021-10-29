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Кино и сериалы

Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли

Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер второго сезона фантастического сериала «Ведьмак». Шоу выложат на платформу целиком 17 декабря.

В ролике показали много боевых сцен с участием всех персонажей, включая Геральта с другими ведьмаками и Йеннифэр из Венгерберга. В новом сезоне расскажут о борьбе Ведьмака с чудовищами и войнами, которые начались в королевстве. А еще главной задачей героя станет защита принцессы Цири.

Трейлер показали на фестивале Lucca Comics & Games, который проходит в Италии. В презентации ролика поучаствовали создатели сериала вместе с шоураннером Лорен Хиссрик и несколько актеров, пишет TJ.

Главные роли во втором сезоне исполнят Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан. Также появятся новые артисты, к примеру Ким Бодни, который сыграет Весемира, а Кристофер Хивью исполнит роль Нивеллена. Продолжение сериала выйдет на платформе 17 декабря.

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