HBO снимет сериал про сотрудника ФСБ Литвиненко. Главную роль в шоу исполнит Камбербэтч

В основе сюжета заложена книга журналиста-расследователя, экс-офицера полиции Алана Коуэлла «The Terminal Spy» (в переводе с английского «Последний шпион»). В ней рассказывается о громком деле отравления Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Сценарий напишет Дэвид Скарпа («Последний замок», «День, когда Земля остановилась»), а на пост режиссера пригласили Брайана Фогеля, у которого есть «Оскар» за документальную картину «Икар» о допинге в российском спорте. Пока неизвестно, когда выйдет сериал.

Ранее сообщали, что в Британии также находится в разработке другое шоу про отравление Литвиненко. В нем роль офицера исполнит британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения»), рассказали в «Афиша Daily».

Напомним, Александр Литвиненко в 2000 году прокинул Россию. В стране против него возбудили несколько уголовных дел. В 2006 году он умер в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210. Британская полиция считает виновной Россию в смерти Литвиненко. ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове бывшего сотрудника ФСБ 100 000 евро, пишут «Ведомости».