В Минкульте представили идеи новых документалок. Среди них фильмы о Гребенщикове, Сокурове и ЦУПе

Режиссер Сергей Дебижев планирует снять картину «Город золотой». Проект расскажет о музыкальной мистификации времен СССР. В 1972 году композитор Владимир Вавилов выпустил пластинке фирмы «Мелодия» под видом лютневой музыки XVI-XVII веков, хотя все композиции на них принадлежали музыканту. Одним из героев картины станет Борис Гребенщиков — его хит «Город золотой» сделал одноименную композицию с альбома известной, пишет «Фонтанка».

Кинокомпания «Кино-Арт» представила проект фильма «Современники-классики. Сокуров». Автором сценария выступила Юлия Бобкова, режиссер — Наталия Ахметова. Они будут использовать неопубликованные видеоматериалы, а также поговорят с друзьями, коллегами и почитателями из России, Италии, Франции и Германии об Александре Сокурове.

Кинокомпания «Вектор» хочет начать работу над документальный фильм «ЦУП — Ракетный щит России». Картина расскажет о создании секретного Центра управления полетами в Королеве, его месте в истории и о внутренней работе современного ЦУПа.

Еще один проект под названием «На равных» предложила «Кинокомпания Леосфильм». Режиссером и автором сценария станет Валерия Гай Германика-Молчанова. После затяжного творческого кризиса она начала снимать документальное кино. Два фильма — «Папа» и «Емельяненко» — уже завершены. Следующей работой станет кино о волонтерском движении в современной России. Германику интересует аутрич-волонтерство (от англ. outreach — переходить предел)., когда попавшим в беду помогают не социальные работники, а простые люди и активисты.