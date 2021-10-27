В Минкульте представили идеи новых документалок. Среди них фильмы о Гребенщикове, Сокурове и ЦУПе

В Министерстве культуры с 27 октября проходят питчинги неигровых проектов, которые могут получить субсидию на производство картин. Кинематографисты за два дня представят идеи 100 документальных фильмов, которые планируют снять. Вот несколько идей первого дня.
Режиссер Сергей Дебижев планирует снять картину «Город золотой». Проект расскажет о музыкальной мистификации времен СССР. В 1972 году композитор Владимир Вавилов выпустил пластинке фирмы «Мелодия» под видом лютневой музыки XVI-XVII веков, хотя все композиции на них принадлежали музыканту. Одним из героев картины станет Борис Гребенщиков — его хит «Город золотой» сделал одноименную композицию с альбома известной, пишет «Фонтанка».
Кинокомпания «Кино-Арт» представила проект фильма «Современники-классики. Сокуров». Автором сценария выступила Юлия Бобкова, режиссер — Наталия Ахметова. Они будут использовать неопубликованные видеоматериалы, а также поговорят с друзьями, коллегами и почитателями из России, Италии, Франции и Германии об Александре Сокурове.
Кинокомпания «Вектор» хочет начать работу над документальный фильм «ЦУП — Ракетный щит России». Картина расскажет о создании секретного Центра управления полетами в Королеве, его месте в истории и о внутренней работе современного ЦУПа.
Еще один проект под названием «На равных» предложила «Кинокомпания Леосфильм». Режиссером и автором сценария станет Валерия Гай Германика-Молчанова. После затяжного творческого кризиса она начала снимать документальное кино. Два фильма — «Папа» и «Емельяненко» — уже завершены. Следующей работой станет кино о волонтерском движении в современной России. Германику интересует аутрич-волонтерство (от англ. outreach — переходить предел)., когда попавшим в беду помогают не социальные работники, а простые люди и активисты.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.