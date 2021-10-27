Pixar показал тизер-трейлер мультфильма Lightyear. Он посвящен Баззу Лайтеру, но не игрушке

Анимационный фильм Lightyear («Базз Лайтер») расскажет об одном из главных персонажей франшизы «История игрушек» — космическом рейнджере, спасающем Землю от злобных космических пришельцев. Сюжет повествует о происхождении человека, ставшего прототипом линии игрушек Базза Лайтера, и основан на его приключениях в бесконечности.Герой заговорит голосов актера Криса Эванса.

«Когда мы создавали первую «Историю игрушек» мы придумали Базза Лайтер с мыслью, что он будет игрушкой, основанной на каком‑то очень крутом персонаже из эпического фильма-блокбастера. И вот, спустя столько лет, мы решили снять этот фильм», — рассказал креативный директор Pixar Пит Доктер.

Мировая премьера анимационного фильма «Базз Лайтер» от Pixar запланирована на 16 июня 2022 года.