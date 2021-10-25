Скончался актер Майкл Тайлер. Он сыграл Гантера в сериале «Друзья»

«Мир знал его как Гюнтера (седьмого «Друга») из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь», — приводит TMZ слова членов семьи актера.

«Warner Bros. Television скорбит о потере Джеймса Майкла Тайлера, любимого актера и неотъемлемой части нашей семьи «Друзей». Мысленно мы с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками», — сообщается в официальном Twitter сериала.

Джеймс Майкл Тайлер родился 28 мая 1962 года в Гринвуде, Миссисипи. Учился в университете Клемсон, который окончил со степенью по геологии. Во время учебы был членом студенческого театра, поэтому решил стать актером. Получил степень магистра изящных искусств в Университете Джорджии в 1987 году.

В 1988 году Тайлер переехал в Лос-Анджелес. Роль Гантера, менеджера кофейни Central Perk из сериала «Друзья», стала дебютной в его карьере актера. С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу — чаще чем любой другой актер второго плана, принимавший участие в ситкоме. Также Джеймс Майкл Тайлер исполнил роли в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Журнал мод» и «Эпизоды».