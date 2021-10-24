Умер режиссер Александр Рогожкин, снявший «Особенности национальной охоты»

Александр Рогожкин известен сериями комедийных фильмов: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период». Он также снял ленты «Блокпост» и «Кукушка», работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Режиссер родился в Ленинграде и получил здесь диплом историка-искусствоведа. Он начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на киностудии «Ленфильме» художником-декоратором.