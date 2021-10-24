Умер режиссер Александр Рогожкин, снявший «Особенности национальной охоты»

В Петербурге на 73-м году жизни скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин. Об этом сообщила на своей странице в Facebook кинокритик Ольга Шервуд.
Фото: сайт ruskino.ru
«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей). Мы были дружеские знакомцы с 1974-го; последние годы, увы, прошли совсем без него. Сейчас слов нет», — написала Шервурд. Дату прощания с режиссером пока что не уточнили.
Александр Рогожкин известен сериями комедийных фильмов: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период». Он также снял ленты «Блокпост» и «Кукушка», работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
Режиссер родился в Ленинграде и получил здесь диплом историка-искусствоведа. Он начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на киностудии «Ленфильме» художником-декоратором.
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