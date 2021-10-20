18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Скончался актер Виктор Евграфов. Он сыграл Мориарти в «Приключениях Шерлока Холмса»

В возрасте 73 лет скончался актер Виктор Евграфов. Заслуженный артист России известен по роли профессора Мориарти в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после «короны»… Только недавно пили с ним шампанское на праздновании Дня кино и обсуждали его участие в нашем фильме в роли полковника жандармерии… Вечная память!» — говорят на киностудии «Самарафильм».

Причиной смерти Виктора Евграфова стал оторвавшийся тромб. Предположительно, актера похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.

Виктор Иванович Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве. В 24 года поступил в ГИТИС на курс Владимира Алексеевича Андреева. После окончания курса в 1976 году начал сниматься в кино, играть в театре (Ленинградский ТЮЗ). Параллельно прошел обучение в конно-спортивной школе. Помимо актерской работы Евграфов снялся в 32 лентах в качестве каскадера. В 1994 году на съемках фильма «В империи орлов» получил тяжелую травму, на восстановление ушли годы. В том же году Евграфов был удостоен звания заслуженного артиста России.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Виктора Ивановича Евграфова.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: