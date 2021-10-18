Вышел трейлер фильма «Пропавшая дочь» — режиссерского дебюта Мэгги Джилленхол с Оливией Колман в главной роли

Сюжет картины основан на одноименном романе Элены Ферранте. Главную роль в экранизации исполнила обладательница «Оскара» Оливия Колман. Пляжный отдых женщины по имени Леда омрачается, когда одержимость молодой матерью заставляет ее противостоять секретам своего прошлого — встреча пробуждает в героине болезненные воспоминания.

«Пропавшая дочь» — режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол. Она также написала сценарий к картине, который был отмечен наградой на Венецианском кинофестивале. Главные роли, помимо Колман, исполнили Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард, Джесси Бакли, Пол Мескаль, Оливер Джексон-Коэн, Дагмара Доминьчик, Джек Фартинг, Эд Харрис и другие.

Фильм «Пропавшая дочь» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 31 декабря 2021 года.