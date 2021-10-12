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Знакомьтесь, Алена Бочарова — основательница фестиваля Beat Film с лучшими документалками о музыке, урбанистике и арте

Основательница Beat Film Festival уже девятый раз везет в родной Петербург его региональную версию Beat Weekend — изобретательные документалки об Аалто, Моби и стрит-художнике Максиме Име. Смотр всего неделю — с 12 по 20 октября. Успевайте!

Вы сразу понимали, что документальное кино о музыке, урбанистике и новой визуальности окажется востребовано?

Beat Film Festival был абсолютной авантюрой — про­ект, запущенный на московскую хипстерскую орбиту для очень небольшого комьюнити. Мы с Кириллом Сорокиным (сооснователь фестиваля. — Прим. ред.) не размышляли об этом как о бизнесе, и вообще, кажется, в 2010 году никто не думал о том, что такое творческие индустрии. Хотели просто сделать классное событие, ориентируясь на свой бэкграунд. Кирилл и сейчас от­вечает за киноэкспертизу и сторителлинг, а я за культур­ный срез. То есть наше руководство фестивалем делится так: я занимаюсь контекстными надстройками, а он — программой. Я недавно слушала лекции нейробиолога Роберта Сапольски, он полагает, что люди мыслят кате­гориями, которые им мешают. Так вот, мы при создании фестиваля смогли выйти за пределы тех категорий, в ко­торые нас пытались упаковать. Сначала все говорили, что это — фестиваль документальных фильмов о музыке. Но мы выбрали тему шире — просто хорошее документаль­ное кино.

Хорошее — это какие критерии?

Здесь есть два момента. Первый — планка качества. В на­шем случае это — инновационность сторителлинга или попадание в актуальную тематику, которая нам близка. Да, это крайне субъективно. Но мы и не скрываем, что это, по сути, кураторский фестиваль. Что нам интересно, то и показываем.

Второй — это все же экономическая модель. Многие фестивали могут брать кино, не оглядываясь на то, кто его будет смотреть. Это не наш случай. Мы с самого начала не были завязаны на государственном финанси­ровании. Соответственно, сразу оказались в ситуации, когда строим собственную экономику на билетах. Что­бы их покупали, нужно что-то понятное продавать. Мы всегда думаем, будет ли у фильма аудитория. Есть мил­лион лент, которые нравятся лично нам, но эти истории вряд ли будут востребованы массово. Всегда надо иметь в программе какое-то количество хедлайнеров, на которые зрители придут 100 %. В 2021-м это «Моби» — честный рассказ самого известного электронного музыканта 1990-х о себе и депрессии, история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его “джорданы”») и карти­на о том, как разные жители Нью-Йорка надеются найти партнеров в дейтинг-приложениях «В поиске». Не стоит умалять и поп-культурное чутье. Например, феномен фильма «Аалто», который мы тоже покажем в Петер­бурге в этом году. Никто не предполагал, что он будет чуть ли не самым посещаемым — четыре тысячи зрите­лей только в Москве. Мы придумали для него теглайн «Никто не становится великим в одиночку». И его все подхватили. Это довольно классический сюжет — твор­ческий путь человека, но тут есть и другая сторона — про дизайнера и архитектора Айно Аалто, жену Алвара. Феминистический оттенок послужил дополнительным триггером этой истории.

Кадр из фильма «Моби»

Кадр из фильма «Аалто»

Beat Weekend, который вы устраиваете по всей России, — это «эхо» фестиваля в Москве?

Мне не нравится слово «эхо», потому что это всегда бледная копия оригинала. В нашем случае фестиваль в городах — это отдельные истории со своими локаль­ными командами, лицом, спикерами и темами, которые интересны зрителям. Например, в Екатеринбурге очень активная стрит-арт-сцена, поэтому показы фильмов про стрит-арт сопровождаются, например, экскурсиями на самокатах по граффити города. В этом году обязательно сделаем там что-то особенное вокруг фильма-мани­феста «Трещины» Паши Никифорова, хотя он и про петербургского уличного художника Максима Иму. Как и в самом Петербурге, в котором есть еще и рифма с му­зыкой, укорененная в местной культуре.

Поэтому самый первый Beat Weekend прошел здесь — с сетом от исландки Kira Kira в тогда еще существовавшем кластере «Тайга»?

Скорее потому что это очень близкие орбиты — Москва и Петербург, медиапространство у нас во многом еди­ное. И меня сюда вели корни — было понятно, как город устроен, где и что показывать.

Вы сильно оторвались от родного города?

Сейчас да.

А что-то с ним до сих пор связано?

Например, я люблю выпить. (Смеется.)

Москвичи не пьют?

(Смеется.) С Петербургом мне по-прежнему связывают друзья и любовь ходить пешком. Переехав, я все время искала в Москве его кусочки. Возможно, из Петербурга идет и то, что я абсолютно неспособна смотреть блокба­стеры. Хоть убей — максимум фильмы Ильи Найшул­лера, и то, удерживая в голове, что это авторское кино. Все остальное мне совершенно недоступно с точки зре­ния удовольствия — от «Человека-паука» до «Звездных войн».

А вообще создать свой кинофестиваль — это что-то из мечт детства или юности?

Лет в четырнадцать я увлекалась американской контркультурой. Писала школьные сочинения про людей вроде Дженис Джоплин, интересовалась хиппи и 1960–70 годами. Потом я уехала учиться в Америку, и это очень сильно меня изменило как человека, кото­рый увидел, как в принципе существует поп-культура. Хотя я и жила в маленьком городе в Миннесоте и езди­ла не на фестиваль «Сандэнс», а максимум на ярмарки с тыквами. В СПбГУ я как журналист начала писать про культурные события. Каждый раз когда выходил мой текст, я испытывала невероятный кайф не от того, что что-то написала, а что еще больше людей узнают о выставке или фестивале. То есть я с самого начала по­нимала, что буду заниматься продвижением культуры в самом широком смысле этого слова. Сейчас я точно не могу сказать, войдет ли та или иная кинокартина в вечность, у меня нет для этого рецепторов. Но по­чувствовать, как устроена современность, о чем важно говорить и какой фильм нужно показать — это абсо­лютно мое.

Столичный фести­валь кино о новой визуальной культуре Beat Film Festival привозил в Россию фильм «20 000 дней на Земле» про Ника Кейва и картину Alt.Russia о Placebo, которую группа лично представила в Москве. С 2013-го смотр проходит и в Пе­тербурге в формате Beat Weekend.

Алена училась в СПбГУ сначала на факультете журнали­стики, затем на фило­логическом, делала переводы для сайта писателя и публициста Александра Тимофе­евского и нескольких книжных издательств, была слушателем кур­са по культурной жур­налистике от фонда «ПРО АРТЕ». В 18 лет стала PR-директором фестиваля Stereoleto и компании «Светлая музыка». Работала в Центре документаль­ного кино в Москве и арт-директором ки­нотеатра «Пионер».

Beat Weekend пройдет в Петербурге с 12 по 20 октября, билеты и программа здесь.

Текст: Андрей Захарьев

Фото: Анет Аристова

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Материал из номера:
Октябрь
Люди:
Алена Бочарова

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