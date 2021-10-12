Знакомьтесь, Алена Бочарова — основательница фестиваля Beat Film с лучшими документалками о музыке, урбанистике и арте

Вы сразу понимали, что документальное кино о музыке, урбанистике и новой визуальности окажется востребовано?

Beat Film Festival был абсолютной авантюрой — про­ект, запущенный на московскую хипстерскую орбиту для очень небольшого комьюнити. Мы с Кириллом Сорокиным (сооснователь фестиваля. — Прим. ред.) не размышляли об этом как о бизнесе, и вообще, кажется, в 2010 году никто не думал о том, что такое творческие индустрии. Хотели просто сделать классное событие, ориентируясь на свой бэкграунд. Кирилл и сейчас от­вечает за киноэкспертизу и сторителлинг, а я за культур­ный срез. То есть наше руководство фестивалем делится так: я занимаюсь контекстными надстройками, а он — программой. Я недавно слушала лекции нейробиолога Роберта Сапольски, он полагает, что люди мыслят кате­гориями, которые им мешают. Так вот, мы при создании фестиваля смогли выйти за пределы тех категорий, в ко­торые нас пытались упаковать. Сначала все говорили, что это — фестиваль документальных фильмов о музыке. Но мы выбрали тему шире — просто хорошее документаль­ное кино.

Хорошее — это какие критерии?

Здесь есть два момента. Первый — планка качества. В на­шем случае это — инновационность сторителлинга или попадание в актуальную тематику, которая нам близка. Да, это крайне субъективно. Но мы и не скрываем, что это, по сути, кураторский фестиваль. Что нам интересно, то и показываем.

Второй — это все же экономическая модель. Многие фестивали могут брать кино, не оглядываясь на то, кто его будет смотреть. Это не наш случай. Мы с самого начала не были завязаны на государственном финанси­ровании. Соответственно, сразу оказались в ситуации, когда строим собственную экономику на билетах. Что­бы их покупали, нужно что-то понятное продавать. Мы всегда думаем, будет ли у фильма аудитория. Есть мил­лион лент, которые нравятся лично нам, но эти истории вряд ли будут востребованы массово. Всегда надо иметь в программе какое-то количество хедлайнеров, на которые зрители придут 100 %. В 2021-м это «Моби» — честный рассказ самого известного электронного музыканта 1990-х о себе и депрессии, история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его “джорданы”») и карти­на о том, как разные жители Нью-Йорка надеются найти партнеров в дейтинг-приложениях «В поиске». Не стоит умалять и поп-культурное чутье. Например, феномен фильма «Аалто», который мы тоже покажем в Петер­бурге в этом году. Никто не предполагал, что он будет чуть ли не самым посещаемым — четыре тысячи зрите­лей только в Москве. Мы придумали для него теглайн «Никто не становится великим в одиночку». И его все подхватили. Это довольно классический сюжет — твор­ческий путь человека, но тут есть и другая сторона — про дизайнера и архитектора Айно Аалто, жену Алвара. Феминистический оттенок послужил дополнительным триггером этой истории.