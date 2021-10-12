Знакомьтесь, Алена Бочарова — основательница фестиваля Beat Film с лучшими документалками о музыке, урбанистике и арте

Основательница Beat Film Festival уже девятый раз везет в родной Петербург его региональную версию Beat Weekend — изобретательные документалки об Аалто, Моби и стрит-художнике Максиме Име. Смотр всего неделю — с 12 по 20 октября. Успевайте!
Вы сразу понимали, что документальное кино о музыке, урбанистике и новой визуальности окажется востребовано?
Beat Film Festival был абсолютной авантюрой — проект, запущенный на московскую хипстерскую орбиту для очень небольшого комьюнити. Мы с Кириллом Сорокиным (сооснователь фестиваля. — Прим. ред.) не размышляли об этом как о бизнесе, и вообще, кажется, в 2010 году никто не думал о том, что такое творческие индустрии. Хотели просто сделать классное событие, ориентируясь на свой бэкграунд. Кирилл и сейчас отвечает за киноэкспертизу и сторителлинг, а я за культурный срез. То есть наше руководство фестивалем делится так: я занимаюсь контекстными надстройками, а он — программой. Я недавно слушала лекции нейробиолога Роберта Сапольски, он полагает, что люди мыслят категориями, которые им мешают. Так вот, мы при создании фестиваля смогли выйти за пределы тех категорий, в которые нас пытались упаковать. Сначала все говорили, что это — фестиваль документальных фильмов о музыке. Но мы выбрали тему шире — просто хорошее документальное кино.
Хорошее — это какие критерии?
Здесь есть два момента. Первый — планка качества. В нашем случае это — инновационность сторителлинга или попадание в актуальную тематику, которая нам близка. Да, это крайне субъективно. Но мы и не скрываем, что это, по сути, кураторский фестиваль. Что нам интересно, то и показываем.
Второй — это все же экономическая модель. Многие фестивали могут брать кино, не оглядываясь на то, кто его будет смотреть. Это не наш случай. Мы с самого начала не были завязаны на государственном финансировании. Соответственно, сразу оказались в ситуации, когда строим собственную экономику на билетах. Чтобы их покупали, нужно что-то понятное продавать. Мы всегда думаем, будет ли у фильма аудитория. Есть миллион лент, которые нравятся лично нам, но эти истории вряд ли будут востребованы массово. Всегда надо иметь в программе какое-то количество хедлайнеров, на которые зрители придут 100 %. В 2021-м это «Моби» — честный рассказ самого известного электронного музыканта 1990-х о себе и депрессии, история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его “джорданы”») и картина о том, как разные жители Нью-Йорка надеются найти партнеров в дейтинг-приложениях «В поиске». Не стоит умалять и поп-культурное чутье. Например, феномен фильма «Аалто», который мы тоже покажем в Петербурге в этом году. Никто не предполагал, что он будет чуть ли не самым посещаемым — четыре тысячи зрителей только в Москве. Мы придумали для него теглайн «Никто не становится великим в одиночку». И его все подхватили. Это довольно классический сюжет — творческий путь человека, но тут есть и другая сторона — про дизайнера и архитектора Айно Аалто, жену Алвара. Феминистический оттенок послужил дополнительным триггером этой истории.
Beat Weekend, который вы устраиваете по всей России, — это «эхо» фестиваля в Москве?
Мне не нравится слово «эхо», потому что это всегда бледная копия оригинала. В нашем случае фестиваль в городах — это отдельные истории со своими локальными командами, лицом, спикерами и темами, которые интересны зрителям. Например, в Екатеринбурге очень активная стрит-арт-сцена, поэтому показы фильмов про стрит-арт сопровождаются, например, экскурсиями на самокатах по граффити города. В этом году обязательно сделаем там что-то особенное вокруг фильма-манифеста «Трещины» Паши Никифорова, хотя он и про петербургского уличного художника Максима Иму. Как и в самом Петербурге, в котором есть еще и рифма с музыкой, укорененная в местной культуре.
Поэтому самый первый Beat Weekend прошел здесь — с сетом от исландки Kira Kira в тогда еще существовавшем кластере «Тайга»?
Скорее потому что это очень близкие орбиты — Москва и Петербург, медиапространство у нас во многом единое. И меня сюда вели корни — было понятно, как город устроен, где и что показывать.
Вы сильно оторвались от родного города?
Сейчас да.
А что-то с ним до сих пор связано?
Например, я люблю выпить. (Смеется.)
Москвичи не пьют?
(Смеется.) С Петербургом мне по-прежнему связывают друзья и любовь ходить пешком. Переехав, я все время искала в Москве его кусочки. Возможно, из Петербурга идет и то, что я абсолютно неспособна смотреть блокбастеры. Хоть убей — максимум фильмы Ильи Найшуллера, и то, удерживая в голове, что это авторское кино. Все остальное мне совершенно недоступно с точки зрения удовольствия — от «Человека-паука» до «Звездных войн».
А вообще создать свой кинофестиваль — это что-то из мечт детства или юности?
Лет в четырнадцать я увлекалась американской контркультурой. Писала школьные сочинения про людей вроде Дженис Джоплин, интересовалась хиппи и 1960–70 годами. Потом я уехала учиться в Америку, и это очень сильно меня изменило как человека, который увидел, как в принципе существует поп-культура. Хотя я и жила в маленьком городе в Миннесоте и ездила не на фестиваль «Сандэнс», а максимум на ярмарки с тыквами. В СПбГУ я как журналист начала писать про культурные события. Каждый раз когда выходил мой текст, я испытывала невероятный кайф не от того, что что-то написала, а что еще больше людей узнают о выставке или фестивале. То есть я с самого начала понимала, что буду заниматься продвижением культуры в самом широком смысле этого слова. Сейчас я точно не могу сказать, войдет ли та или иная кинокартина в вечность, у меня нет для этого рецепторов. Но почувствовать, как устроена современность, о чем важно говорить и какой фильм нужно показать — это абсолютно мое.
Алена училась в СПбГУ сначала на факультете журналистики, затем на филологическом, делала переводы для сайта писателя и публициста Александра Тимофеевского и нескольких книжных издательств, была слушателем курса по культурной журналистике от фонда «ПРО АРТЕ». В 18 лет стала PR-директором фестиваля Stereoleto и компании «Светлая музыка». Работала в Центре документального кино в Москве и арт-директором кинотеатра «Пионер».
Beat Weekend пройдет в Петербурге с 12 по 20 октября, билеты и программа здесь.
Текст: Андрей Захарьев
Фото: Анет Аристова
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