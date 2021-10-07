От «Вторжения» до «Чаки»: 20 главных сериалов октября

Хоррор про куклу-убийцу «Чаки», драмеди «Уборщица. История матери-одиночки» с дочерью Энди МакДауэлл Маргарет Куэлли (это она бегала в зеленом платье в рекламе Kenzo!), прибытие инопланетян в сай-фае «Вторжение» и психологический триллер «Самка богомола» с Ириной Розановой в роли серийной убийцы педофилов и насильников — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах октября.
«Уборщица. История матери-одиночки» / Maid, премьера (Netflix)
Дочь актрисы Энди МакДауэлл и бизнесмена Пола Куэлли Маргарет Куэлли (та самая девушка в зеленом платье из рекламы Kenzo) наконец-то дождалась главной роли — и сразу на сопротивление. Она играет еле сводящую концы с концами мать-одиночку. Днем она работает горничной, а по вечерам пишет книгу о богатой жизни. Сериал основан на бестселлере Стефани Лэнд, среди его продюсеров —Марго Робби и Молли Смит Метцлер (одна из сценаристок «Оранжевый — хит сезона»). И да — Энди МакДауэлл в проекте тоже появится.
С 1 октября, Netflix
«Пингвины моей мамы», премьера (Kion)
Сериал Наталии Мещаниновой рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше (дебютант Макар Хлебников). Пока его мать и отец (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка, он чувствует себя ненужным и решает получить немного любви на сцене, став стендапером. Как и в «Красных браслетах», мир тинейджеров Мещанинова умеет показывать по-настоящему нежно, бережно и трогательно. И с обсценной лексикой, как многие школьники и общаются с реальной жизни
С 6 сентября, Kion
«Голяк» / Brassic, 3 сезон (Sky One)
Остроумная британская комедия о похождениях мелких мошенников во главе с харизматичным Винни (Джозеф Гилган) заходит уже на третий сезон. В нем будет на две серии больше, чем в предыдущих — восемь против шести. Это позволит ответить на все возможные вопросы: например, что Эрин (Мишель Кигэн) сказала Винни перед его арестом.
С 7 октября, Sky One, «КиноПоиск HD»
«Трудные подростки», 3 сезон (more.tv)
Снимать про подростков сложно. Чтобы получилось достоверно, надо уходить в докудраму, как Валерия Гай Германика в «Школе», чтобы душевно – быть режиссером уровня Наталии Мещаниновой («Красные браслеты»). Но можно пойти другим путем и попытаться сделать что-то в духе советского кино – например, «Пацанов» Динары Асановой. Только вместо Валерия Приемыхова в современных реалиях будет Никита Волков, а в саундтреке – ньюкамеры Шарлот и Гречка. В третьем сезоне вышедший из тюрьмы популярный футболист продолжит тренировать тинейджеров, а актерский состав усилится еще и Анастасией Красовской (нашей кавер-герл!).
С 7 октября, more.tv
«Детство Шелдона» / Young Sheldon, 5 сезон (CBS)
Хотя спин-офф о взрослении самого заметного героя «Теории большого взрыва» Шелдона Купера идет уже пятый сезон, наблюдать за ним все также увлекательно. К тому же в сериале ожидаются вполне драматичные повороты — в семье вундеркинда все не столь безоблачно: его родители сильно поссорились.
С 7 октября, CBS
«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» / House of Secrets: The Burari Deaths, премьера (Netflix)
Мини-сериал по своим вводным имеет все шансы стать новым документальным хитом Netflix — это расследование таинственной гибели семьи Бурари. Все десять ее членов нашли повешенными в их же доме. Рты у трупов были заклеены скотчем, на глазах — повязки, но вскрытие не показало следов насилия. Полиция квалифицировала дело как массовый суицид, но автор проекта Лиина Ядав попыталась рассмотреть все возможные версии событий.
С 8 октября, Netflix
«Призраки» / Ghosts, премьера (CBS)
Ремейк одноименного британского сериала с завязкой, как в «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую. Журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. Но там обитают духи, не готовы мириться с переменами. Это, например, певец эпохи сухого закона, хиппи из 1960-х, оптимист-скаут из 1980-х и многие другие не менее колоритные персонажи.
С 8 октября, CBS, «Амедиатека»
«Мы здесь» / We're Here, 2 сезон (HBO)
Продолжение яркого реалити-сериал о дрэг-дивах Бобе «The Drag Queen», Юрике О'Харе и Шангеле, путешествующих по США. Свободный от предрассудков роуд-трип пропагандирует принятие себя и открытость — все, что так необходимо и в сложный период пандемии, и любой другой.
С 12 октября, HBO, «Амедиатека»
«Чаки» / Chucky, премьера (Syfy)
Хоррор про рыжеволосую демоническую куклу-убийцу, внушавший ужас всем детям и взрослым с конца 1980-х, теперь будет и в сериальной версии. Ее разработкой занимались авторы оригиналов — Дон Манчини и Дэвид Киршнер, а озвучил Чаки вновь Брэд Дуриф («Пролетая над гнездом кукушки»). По сюжету куклу в Хеллоуин находит тинейджер Джейк (Закари Артур из «Шучу»), которого травят одноклассники.
С 12 октября, Syfy
«Ломка» / Dopesick, премьера (Hulu)
Драматический мини-сериал основан на книге журналистки Бет Мэйси «Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Его главный герой — врач, который относился с подозрением к опиоидным обезболивающим, которые начали повсеместно прописывать в США в середине 1990-х (так называемая «опиоидная эпидемия»), но все же назначил такой препарат своей пациентке. И она к нему мгновенно привыкла. Протагониста играет Майкл Китон, который также стал одним из продюсеров проекта. Режиссер «Ломки» — обладатель «Оскара» за «Человека дождя» Барри Левинсон.
С 13 октября, Hulu
«Самка богомола», премьера (Start)
Снятый в Петербурге триллер про женщину-маньяка, убивавшую абьюзеров, педофилов и изменщиков женам. Получившая кличку Самка богомола преступница (Ирина Розанова) сидит в тюрьме, но у нее появляется подражатель. Она соглашается помочь следствию с его поимкой, если правоохранители согласятся дать ей свободу на время расследования и привлечь медиатором ее сына, который не общался с ней долгие годы (Павел Чинарев). Это адаптация французского проекта «Богомол», но не буквальная. Сценарий писала автор «Краткого курса счастливой жизни» Анна Козлова.
C 14 октября, Start
«Виновная сторона» / Guilty Party, премьера (Paramount+)
Черная детективная комедия с Кейт Бекинсейл в роли журналистки Бет Бейкер — та пытается спасти журналистскую карьеру и репутация. Для чего ей нужно доказать невиновность молодой афроамериканки Тони (Жюль Латимер), которую приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа. Она утверждает, что преступления не совершала.
С 15 октября, Paramount+, «Амедиатека»
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer, премьера (Amazon Prime)
Еще одно сериальное переосмысление культового хоррора — вернее книги, которая лежит в его основе. Версию в виде полнометражного фильма с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом придумавшая «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Лоис Дункан посчитала неудачной. В новом проекте подростков, сбивших человека и скрывшихся с места аварии, играют Бриэнн Тджу, Эшли Мур и Фиона Рене. Режиссером стал Крэйг Уильям Макнейлл («Леденящими душу приключениями Сабрины»).
С 15 октября, Amazon Prime
«Наследники» / Succession, 3 сезон (HBO)
В третьем сезоне к касту драматического сериала присоединятся Александр Скарсгард, Эдриан Броуди и Дарья Некрасова (актриса, режиссера и одна из создательниц популярного подкаста Red Scare). Междоусобные войны, а также шекспировские и корпоративные страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс) с ними разгорятся с новой силой и драматизмом.
С 18 октября, HBO, «Амедиатека»
«Кайфтаун» / Hightown, 2 сезон (, Starz)
Продолжение мрачного детектива о небольшом курортном городе в бухте Кейп-Код. Экс-офицер местного Рыбнадзора Джеки Куинонс (Моника Реймунд из «Обмани меня») стала настоящим полицейским, как и мечтала. Теперь ей предстоит уничтожить наркоторговца Фрэнки Куэваса, которого она считает ответственным за смерть лучшего друга Джуниора.
С 18 октября, Starz, «Амедиатека»
«Вторжение» / Invasion, премьера (Apple TV+)
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга — сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения инопланетян тут рассказывается с пяти точек зрения — глазами разных героев. Это шериф (Сэм Нил), которому по классике остались считанные дни до пенсии, американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон), сирийская женщина, бросившая работу из-за семьи (Голшифте Фарахани), школьник из Британии (Билли Бэррэтт) и японская девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна).
С 22 октября, Apple TV+
«Белая ворона» / Insecure, 5 сезон (HBO)
Финальный сезон обаятельной драмеди с Иссой Рэй про приключения чернокожей девушки, постоянно попадающей в неловкие и комедийные ситуация. Раз настало время прощания со зрителями, ей предстоит окончательно определить с жизненными выборами — от романтических отношений до дружеских. Для фанатов о съемках последнего сезона выйдет еще и документальный фильм.
С 25 октября, HBO, «Амедиатека»
«4400» / 4400 (reboot), премьера (CBS)
Ребут детективно-фантастического сериала 2004 года рассказывает о 4400 людях, которые исчезли в ХХ веке при странных обстоятельствах. И вот они все возвращаются — одномоментно и в штат Мичиган, не постарев и не помня, что же с ними произошло. Разбираются со сверхъестественными «беженцами» социальный работник (Джозеф Дэвид-Джонс) и сотрудник исправительных учреждений (Ирен Роуч).
С 26 октября, CBS, «Амедиатека»
«Струны», премьера («КиноПоиск HD»)
Драматический сериал о конкурентном мире классической музыки рассказывает историю четверых молодых виолончелистов — студентов Академии Гнесиных. Ролик с их игрой становится популярен в сети, поэтому они решают начать выступать квартетом. У них появляется новый преподаватель-перфекционист Константин Багрицкий (Артем Ткаченко). Тот был знаменитым музыкантом, но со скандалом ушел из из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву.
C 28 октября, («КиноПоиск HD»)
«Сказки Пушкина. Для взрослых», премьера (more.tv)
Шоураннером комедийного проекта по адаптации к современности и взрослой аудитории сказок Пушкина стал Михаил Зыгарь. Это сериал-антология, эпизоды для которого снимают Оксана Карас, Ксения Зуева и Павел Бардин, а продюсируют его среди прочих Жора Крыжовников и Нателла Крапивина. В касте «Сказок» — как Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Полина Гухман и Денис Шведов, так и рэпер OG Buda и певица Лолита Милявская.
Октябрь, more.tv
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