От «Вторжения» до «Чаки»: 20 главных сериалов октября

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer, премьера (Amazon Prime)

Еще одно сериальное переосмысление культового хоррора — вернее книги, которая лежит в его основе. Версию в виде полнометражного фильма с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом придумавшая «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Лоис Дункан посчитала неудачной. В новом проекте подростков, сбивших человека и скрывшихся с места аварии, играют Бриэнн Тджу, Эшли Мур и Фиона Рене. Режиссером стал Крэйг Уильям Макнейлл («Леденящими душу приключениями Сабрины»).

С 15 октября, Amazon Prime