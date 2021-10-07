От «Вторжения» до «Чаки»: 20 главных сериалов октября

«Призраки» / Ghosts, премьера (CBS)

Ремейк одноименного британского сериала с завязкой, как в «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую. Журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. Но там обитают духи, не готовы мириться с переменами. Это, например, певец эпохи сухого закона, хиппи из 1960-х, оптимист-скаут из 1980-х и многие другие не менее колоритные персонажи.

С 8 октября, CBS, «Амедиатека»