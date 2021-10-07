Ток-шоу «Закрытый показ» возвращается на экраны. Первым героем станет Любовь Аркус

«Закрытый показ» — ток-шоу с обсуждением кинофильмов, которое транслировалось на «Первом канале» с 2005 по 2013 годы. Первым фильмом для обсуждения был выбрана работа Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила», ведущей пилотного выпуска стала Варвара Владимирова, однако позже ее заменила автор идеи ток-шоу Екатерина Мцитуридзе. В 2007 году ведущим «Закрытого показа» стал Александр Гордон. Программа не имела постоянного времени выхода в эфир и могла выйти в любой день.

Большая часть обсуждаемых в ходе «Закрытого показа» фильмов относилась к категории авторского кино. Приглашенные гости сначала смотрели фильм, а затем высказывали мнения — в разные годы о лентах «Настройщик» Киры Муратовой, «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «Изгнание» Андрея Звягинцева, «Груз 200» Алексея Балабанова, «Русалка» Анны Меликян, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, «Сказка про темноту» Николая Хомерики и других режиссеров.

Первый выпуск «Закрытого показа» после восьмилетнего перерыва выйдет на «Первом канале» 9 октября — в 21:30 покажут и обсудят новый документальный фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто» об актрисе Алле Демидовой. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас — к 85-летию Аллы Демидовой.