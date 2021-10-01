От Джейка Джилленхола до победителя Берлинале о секс-видео: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Хороший доктор» / The Good Doctor, 5 сезон (ABC)

Проект про доктора с расстройством аутического спектра Шона Мефи заходит уже на пятый сезон. В нем гениального медика ждет вечеринка в честь помолвки, но, чтобы сюжет развивался, проблемы с пациентами и другими врачами, конечно, тоже ожидаются. Режиссером вновь стал Сет Гордон, снявший «Несносных боссов» и часть серий «Ради всего человечества»

С 28 сентября, ABC, «Амедиатека»