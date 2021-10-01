От Джейка Джилленхола до победителя Берлинале о секс-видео: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение анимационной комедии про отца-одиночку «Великий Север», победивший на Берлинале фильм «Безумное кино для взрослых» и ремейк датской картины «Виновный» от Ника Пиццолатто и с Джейком Джилленхолом в главной роли — «Собака.ru» рассказывает о лучших новых сериалах и лентах вышедших на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Семья черной мафии» / Black Mafia Family, премьера (Starz)
Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Бонусы проекта — эпизодические роли у Снуп Догга и Эминема (он играет Белого парня Рика, о котором снят фильм 2018 года).
С 27 сентября, Starz, «Амедиатека»
Сериал «Великий Север» / The Great North, 2 сезон (Fox)
Продолжение комедийного мультсериала, спродюсированный автором «Закусочной Боба» Лореном Бушаром, который рассказывает историю отца-одиночки, воспитывающего троих сыновей и одну дочь на ледяных просторах Аляски. Начнут сезон со стоматологического мюзикла.
С 27 сентября, Fox, «КиноПоиск HD»
Сериал «Хороший доктор» / The Good Doctor, 5 сезон (ABC)
Проект про доктора с расстройством аутического спектра Шона Мефи заходит уже на пятый сезон. В нем гениального медика ждет вечеринка в честь помолвки, но, чтобы сюжет развивался, проблемы с пациентами и другими врачами, конечно, тоже ожидаются. Режиссером вновь стал Сет Гордон, снявший «Несносных боссов» и часть серий «Ради всего человечества»
С 28 сентября, ABC, «Амедиатека»
Сериал «Ла-Брея» / La Brea, премьера (NBC)
Сценарист «Менталиста» Дэвид Аппелбаум сочинил историю про то, как центр Лос-Анджелес проваливается сквозь землю — буквально. При этом в первобытный мир с динозаврами. Семейство Харрис пытается выбраться из воронки в привычную реальность.
С 28 сентября, NBC
Сериал «Киллерши: Перезагрузка» / Hitmen, 2 сезон (Sky)
Комедийный британский сериал про худших в мире наемных убийц — Джейми и Фрэн (Мэл Гидройк и Сью Перкинс). В новом сезоне у киллерш появится новый загадочный клиент Мистер V, а задания станут еще более странными, абсурдными и дурацкими.
С 29 сентября, Sky, Peacock, «Амедиатека»
Фильм «Безумное кино для взрослых» / Babardeala cu bucluc sau porno balamuc
Пострадавший от российского Минкульта победитель Берлинского кинофестиваля — чтобы получить прокатное удостоверение, румынский режиссер-провокатор Раду Жуде лично отцензурировал свой фильм. Что, впрочем, вполне в духе самой картины о лицемерии и двойных стандартах — она о том, как личное секс-видео школьной учительницы попало в интернет, и разразился скандал.
С 30 сентября, «КиноПоиск HD»
Фильм «Виновный» / The Guilty
Мрачный триллер от шоураннера «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто и режиссера «Тренировочного дня» Антуана Фукуа с Джейком Джилленхолом в главной роли. Тот играет диспетчера службы спасения Джо, который принимает звонок от женщины, утверждающей, что ее похитили. Фильм является ремейком одноименной датской картины 2017 года.
С 1 октября, Netflix
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