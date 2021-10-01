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Кино и сериалы

От Джейка Джилленхола до победителя Берлинале о секс-видео: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение анимационной комедии про отца-одиночку «Великий Север», победивший на Берлинале фильм «Безумное кино для взрослых» и ремейк датской картины «Виновный» от Ника Пиццолатто и с Джейком Джилленхолом в главной роли — «Собака.ru» рассказывает о лучших новых сериалах и лентах вышедших на стримингах и ТВ на этой неделе.

Сериал «Семья черной мафии» / Black Mafia Family, премьера (Starz)

Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Бонусы проекта — эпизодические роли у Снуп Догга и Эминема (он играет Белого парня Рика, о котором снят фильм 2018 года).

С 27 сентября, Starz, «Амедиатека»

Сериал «Великий Север» / The Great North, 2 сезон (Fox)

Продолжение комедийного мультсериала, спродюсированный автором «Закусочной Боба» Лореном Бушаром, который рассказывает историю отца-одиночки, воспитывающего троих сыновей и одну дочь на ледяных просторах Аляски. Начнут сезон со стоматологического мюзикла.

С 27 сентября, Fox, «КиноПоиск HD»

Сериал «Хороший доктор» / The Good Doctor, 5 сезон (ABC)

Проект про доктора с расстройством аутического спектра Шона Мефи заходит уже на пятый сезон. В нем гениального медика ждет вечеринка в честь помолвки, но, чтобы сюжет развивался, проблемы с пациентами и другими врачами, конечно, тоже ожидаются. Режиссером вновь стал Сет Гордон, снявший «Несносных боссов» и часть серий «Ради всего человечества»

С 28 сентября, ABC, «Амедиатека»

Сериал «Ла-Брея» / La Brea, премьера (NBC)

Сценарист «Менталиста» Дэвид Аппелбаум сочинил историю про то, как центр Лос-Анджелес проваливается сквозь землю — буквально. При этом в первобытный мир с динозаврами. Семейство Харрис пытается выбраться из воронки в привычную реальность.

С 28 сентября, NBC

Сериал «Киллерши: Перезагрузка» / Hitmen, 2 сезон (Sky)

Комедийный британский сериал про худших в мире наемных убийц — Джейми и Фрэн (Мэл Гидройк и Сью Перкинс). В новом сезоне у киллерш появится новый загадочный клиент Мистер V, а задания станут еще более странными, абсурдными и дурацкими.

С 29 сентября, Sky, Peacock, «Амедиатека»

Фильм «Безумное кино для взрослых» / Babardeala cu bucluc sau porno balamuc

Пострадавший от российского Минкульта победитель Берлинского кинофестиваля — чтобы получить прокатное удостоверение, румынский режиссер-провокатор Раду Жуде лично отцензурировал свой фильм. Что, впрочем, вполне в духе самой картины о лицемерии и двойных стандартах — она о том, как личное секс-видео школьной учительницы попало в интернет, и разразился скандал.

С 30 сентября, «КиноПоиск HD»

Фильм «Виновный» / The Guilty

Мрачный триллер от шоураннера «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто и режиссера «Тренировочного дня» Антуана Фукуа с Джейком Джилленхолом в главной роли. Тот играет диспетчера службы спасения Джо, который принимает звонок от женщины, утверждающей, что ее похитили. Фильм является ремейком одноименной датской картины 2017 года.

С 1 октября, Netflix

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Рубрика:
Кинофичер

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