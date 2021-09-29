«Мы внесли в правительство законопроект о 100% финансировании дебютного кино. Сейчас мы можем финансировать только до 70% сметной стоимости производства, и это финансирование дебютов именно режиссеров-выпускников профильных вузов. Мы надеемся, что Госдумой этот законопроект будет рассмотрен уже в этом году», — сообщила глава департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко.

Поправки о 100-процентном финансировании дебютного кино в России еще в 2019 году поручил подготовить президент Владимир Путин. По условиям, выдвинутым тогда главой государства, для получения финансирования картина должна быть дебютом выпускника федерального государственного вуза в области кинематографии, заявку на такое финансирование нужно подать не позднее чем через пять лет после получения диплома.

При подготовке поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» Министерство культуры также планировало распространить возможность полного финансирования на производство «уникальных анимационных и документальных фильмов». О том, есть ли соответствующий пункт в выдвинутом на рассмотрение Госдумы законопроекте, не уточняется.