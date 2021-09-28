«Лакричная пицца»: посмотрите первый трейлер нового фильма Пола Томаса Андерсона

Действие фильма разворачивается в Сан-Фернандо 1970-х. Главный герой Гэри Валентайн — подросток, который очень хочет стать актером и мечтает добиться успехов и признания в Голливуде. На пути к славе ему встретится звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбара Стрейзанд, и первая любовь в лице одноклассницы Аланы. От этих встреч и будет зависеть его дальнейшая судьба.

Главные роли в фильме исполнили Брэдли Купер, Бен Стиллер, Шон Пенн, Скайлер Гизондо, Майя Рудольф, Эмма Дюмон, Джон Си Райли, Том Уэйтс, Мэри Элизабет Эллис, Бенни Сэфди, а также сын актера Филипа Сеймура Хоффмана Купер Хоффман в роли Гэри Валентайна.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступил Пол Томас Андерсон. Музыку к «Лакричной пицце» написал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд. Ранее он создавал саундтреки и к другим работам режиссера, в том числе фильмам «Нефть», «Мастер» и «Призрачная нить».

Фильм «Лакричная пицца» выйдет в прокат 25 декабря 2021 года.