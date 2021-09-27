Обзор BadComedian о фильме «Чернобыль» Козловского заблокировали из-за жалоб правообладателей

«Спокойно новый обзор успел пожить немного. Таки да — в очередной раз обзор заблокировали для большой части моей аудитории. Когда меня давным-давно атаковали Киноданс, Александр Роднянский встал на мою сторону и защищал свободу слова. С тех пор многое изменилось, мои обзоры уже ни разу не критика, ни разу не острая, а вообще — хейт гопника и мусор. Собственно, на здоровье. Если я могу высказываться, почему Роднянский не может иметь мнения обо мне? Все честно, но вот блокировка обзора…», — отметил BadComedian.

По словам кинокритика, ограничения «накинули вручную» — и не в первый день релиза. «Кто-то на западе увидел нарушение, но решил подождать и не стал банить обзор сразу, дабы не злить большую часть аудитории. И только когда хайп утих, правообладатель решил отомстить за семь секунд кадров фильма "Чернобыль"», — считает он.

Жалобы на обзор заявили Netflix, MPI Media и CPRAgency, причина — нарушение авторских прав. Продюсер фильма «Чернобыль» Александр Роднянский, комментируя слова Баженова под его постом в Instagram, сказал, что «искренне считает безнадежной глупостью любые попытки блокировать контент» и пообещал связаться с правообладателем, который подал жалобу.

По словам BadComedian, ролик «заблокировали для большой части аудитории», но «не у всех» — это произошло в ночь на 27 сентября. По данным сервиса WatanNetwork, к 15:00 обзор на фильм «Чернобыль» не является заблокированным ни в одной стране мира. Это подтверждает и сам Баженов, отмечая, что на данный момент блокировку сняли. «Сам Роднянский может иметь какое угодно мнение обо мне, но то, что с обзора сняты все ограничения, подтверждает его идеи о защите свободы слова. Наконец можно выдохнуть! Спасибо еще раз всем вам и Александру Роднянскому, что не допустил нервотрепки со страйками и тому подобному», — поделился кинокритик.