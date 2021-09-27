«Папа умер вчера вечером, сердечная недостаточность. Приехал из одной командировки, собирался в другую, все очень внезапно», — сообщила «Интерфаксу» дочь кинокритика Анастасия Разлогова. Дата и место прощания пока неизвестны.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Кирилла Разлогова.

Кирилл Разлогов родился 6 мая 1946 года. В 1969 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, был принят на работу в Госфильмофонд СССР научным сотрудником и поступил в аспирантуру Института истории искусств. В 1975 году в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографа защитил диссертацию по теме «Проблемы формирования выразительных средств игрового кино (1895—1917)», в 1984 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС — по теме «Кинопроцесс в современном буржуазном обществе. (Критический анализ взаимодействия киноискусства и политического и религиозного сознания)». В 1972 году начал преподавательскую деятельность.

С конца 1993 года выступал в качестве автора и ведущего научно-популярных телевизионных программ о киноискусстве, в 1999 году занял должность программного директора Московского международного кинофестиваля. Кирилл Разлогов — автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.