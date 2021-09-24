От «Общаги» до экранизации Азимова: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Обычный парень Джо» / Ordinary Joe, премьера (NBC)

Расселл Френд и Гаррет Лернер, написавшие часть эпизодов к «Доктору Хаусу» и «Хору» и «Тайн Смолвиля», сочинили проект для сомневающихся и вечно задающих себе вопрос: «А что если?». Один и тот же герой Джо проживает три развилки собственной судьбы: как сложилась бы его жизнь, если бы он стал поп-певцом, женился на лучшей подруге или пошел служить в полицию, как его отец.

С 20 сентября, NBC