От «Общаги» до экранизации Азимова: Что смотреть дома на этой неделе

Релиз на цифровых платформах (без проката) режиссерского дебюта Романа Васьянова «Общага» по автобиографичному роману Алексея Иванова, экранизация саги Айзика Азимова «Основание» и анимационная антология «Звездные войны: Видение» — «Собака.ru» рассказывает о новых сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Обычный парень Джо» / Ordinary Joe, премьера (NBC)
Расселл Френд и Гаррет Лернер, написавшие часть эпизодов к «Доктору Хаусу» и «Хору» и «Тайн Смолвиля», сочинили проект для сомневающихся и вечно задающих себе вопрос: «А что если?». Один и тот же герой Джо проживает три развилки собственной судьбы: как сложилась бы его жизнь, если бы он стал поп-певцом, женился на лучшей подруге или пошел служить в полицию, как его отец.
С 20 сентября, NBC
Сериал «Ягуар» / Jaguar, премьера (Netflix)
Испанский боевик про месть жертв мучителям — Изабель, чьих родителей расстреляли фашисты, после войны ищет военных преступников, который смогли избежать правосудия. Ей помогают единомышленники — также бывшие узниками концлагерей. Главную роль играет Бланка Суарес из «Дикой истории», «Кожи, в которой я живу» и «Я очень возбужден».
С 22 сентября, Netflix
Сериал «Звездные войны: Видение» / Star Wars: Visions, премьера (Disney+ )
Анимационная антология по мотивам «Звездных войн», каждый эпизод которой снят в своем стиле. Героев озвучили Нил Патрик Харрис, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Дэвид Харбор и Симу Лю.
С 22 сентября, Disney+
Сериал «Полуночная месса» / Midnight Mass, премьера (Netflix)
Режиссера «Призраков дома на холме» и «Доктора Сна» Майк Флэнеган снял для Netflix мини-сериал про общину Крокет-Айленда. В умирающий провинциальный город приезжает молодой обаятельный священник Пол (Хамиш Линклейтер) — и начинает творить чудеса, воскрешая в прихожанах веру, но с ней и тайны прошлого.
С 22 сентября, Netflix
Сериал «Основание» / Foundation, премьера (Apple TV+)
Визионерская экранизация одноименной эпической саги Айзека Азимова. Врач Гэри Селдон предсказывает неминуемый крах Империи. Вместе с отрядом сторонников он отправляется к дальним рубежам галактики, стремясь создать Основание – попытку восстановить и защитить будущее цивилизации. В сериале сыграли лауреаты премии «Эмми» Джаред Харрис и Ли Пейс, а также восходящие звезды Лу Ллобелл и Ли Харви. Шоураннером проекта стал Дэвид С. Гойер, соавтор фильмов о Бэтмене Кристофера Нолана, а среди исполнительных продюсеров — дочь Азимова Робин.
С 24 сентября, Apple TV+
Фильм «Райские птицы» / Birds of Paradise
Экранизация янг-эдалт бестселлера про благодатную для драматических сюжетов тему балета. Две юные подруги-танцовщицы Кейт (Диана Сильверс) и Марина (Кристин Фросет) соревнуются за место в труппе Парижской оперы. Оно, как водится, только одно.
С 24 сентября, Amazon Prime
Фильм «Общага»
Снимающий в Голливуде оператор Роман Васьянов («Ярость», «Отряд самоубийц») дебютирует в режиссуре экранизацией романа Алексея Иванова «Общага-на- Крови». Главную роль студента Забелы в картине играет сын Ивана Вырыпаева Геннадий. Также в касте — Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Никита Ефремов, Илья Маланин и другие. Фильм должен был идти в прокате, но внезапно стратегию релиза поменяли: после показа на «Кинотавре» он сразу же появится на стримингах.
С 26 сентября, «КиноПоиск HD», Kion, Premier
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