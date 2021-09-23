Netflix анонсировал выход второго сезона документального сериала «Король тигров»

Netflix анонсировал выход второго сезона шоу «Король тигров». Документальный сериал планируют выпустить уже в этом году, но точных дат пока не называют.
Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i— Netflix (@netflix) September 23, 2021
Проект вышел незаметно, но во время пандемии он стал одним из главных интернет-феноменов. В сервисе рассказали, что в продолжении будет столько же «хаоса и безумия», сколько было в первом сезоне.
Самый громкий документальный сериал всех времен – трэш-реалити о жизни мужчины из Оклахомы по имени Джо Экзотик, который носит усы и рубашки в блестках и разводит тигров. Это завязка, а дальше начнутся заявленные в полном названии проекта «убийства, беспредел и безумие». Настоящее guilty pleasure, играющее на любопытстве и дурновкусии, от которого очень сложно оторваться.
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