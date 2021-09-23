Netflix анонсировал выход второго сезона документального сериала «Король тигров»

Проект вышел незаметно, но во время пандемии он стал одним из главных интернет-феноменов. В сервисе рассказали, что в продолжении будет столько же «хаоса и безумия», сколько было в первом сезоне.

Самый громкий документальный сериал всех времен – трэш-реалити о жизни мужчины из Оклахомы по имени Джо Экзотик, который носит усы и рубашки в блестках и разводит тигров. Это завязка, а дальше начнутся заявленные в полном названии проекта «убийства, беспредел и безумие». Настоящее guilty pleasure, играющее на любопытстве и дурновкусии, от которого очень сложно оторваться.