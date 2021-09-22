«Пингвины моей мамы» — сериал о проблемах взросления через призму стендап-культуры. У 15-летнего школьника Гоши из Москвы много проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители Гоши (в исполнении Алексея Аграновича и Александры Урсуляк) одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили трех детей и готовятся принять в семью четвертого. Гоше кажется, что в родном доме и в сердце родителей для него нет места. Выступления в стэндап-клубе для Гоши единственная отдушина, попытка поговорить о своих проблемах и найти выход. Для родителей Гоши шокирующая публичная откровенность сына также станет семейной психотерапией и поможет осознать свои проблемы.

В первом же эпизоде, который выйдет 6 октября, Гоша сталкивается с душной атмосферой притворства, которая царит в его семье: добровольно-принудительная подпись на важных документах, касающихся усыновления, полуправда из уст матери во время интервью — и это лишь верхушка айсберга. К буллингу в школе главный герой, кажется, давно привык, смирившись со своим социальным статусом «белой вороны».