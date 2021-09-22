В Сети появился трейлер сериала «Пингвины моей мамы» — драмеди о взрослении и мечте стать стендапером режиссера Наталии Мещаниновой. Главные роли исполнили Макар Хлебников, Алексей Агранович и Александра Урсуляк.
«Пингвины моей мамы» — сериал о проблемах взросления через призму стендап-культуры. У 15-летнего школьника Гоши из Москвы много проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители Гоши (в исполнении Алексея Аграновича и Александры Урсуляк) одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили трех детей и готовятся принять в семью четвертого. Гоше кажется, что в родном доме и в сердце родителей для него нет места. Выступления в стэндап-клубе для Гоши единственная отдушина, попытка поговорить о своих проблемах и найти выход. Для родителей Гоши шокирующая публичная откровенность сына также станет семейной психотерапией и поможет осознать свои проблемы.
В первом же эпизоде, который выйдет 6 октября, Гоша сталкивается с душной атмосферой притворства, которая царит в его семье: добровольно-принудительная подпись на важных документах, касающихся усыновления, полуправда из уст матери во время интервью — и это лишь верхушка айсберга. К буллингу в школе главный герой, кажется, давно привык, смирившись со своим социальным статусом «белой вороны».
«Началось все с того, что продюсеры, которые начинали этот проект, предложили мне сделать что-то интересное для открытого доступа, буквально YouTube-сериал, обещали полную свободу. Нужна была только идея, я подумала и предложила Заке Абдрахмановой сделать что-то совместное и хулиганское, далее мы придумали, что наш герой школьник, который пытается реализоваться в стендапе, и начали искать место драмы, иначе как рассказать историю? Просто про комика — скучно. Интересно наблюдать, как герой переносит свой опыт, свою личную жизнь в стендап, как это и происходит на самом деле», — рассказала режиссер Наталия Мещанинова.
Первая серия сериала «Пингвины моей мамы» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 6 октября.
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