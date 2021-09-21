Вышел первый трейлер фильма «Макбет». В главных ролях снялись Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд

Действие картины происходит в Средние века. По пьесе Шекспира перед шотландским лордом Макбетом (Дензел Вашингтон) предстают ведьмы, которые пророчат ему королевский трон. С этого момента он решает достичь этой цели, но ценой его замысла станет его собственная жизнь.

Как воплотит этот замысел в новой экранизации режиссер и автор сценария Джоэл Коэн пока неясно, но стоит ожидать многого. Ведь Коэн обладатель четырех премии «Оскар». Первую статуэтку он получил за лучший сценарий в криминальной драме «Фарго». Еще три награды режиссер завоевал за триллер «Старикам тут не место».

Главные роли в картине исполнили оскароносные Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Фарго», «Земля кочевников»). Мировая премьера «Макбета» состоится 14 января 2022 года на Apple TV+.