Посмотрите тизер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом

Всего сериал будет состоять из восьми серий. Дэвид Теннант, известный своими ролями в сериалах «Доктор Кто» и «Благие знамения» сыграет Филеаса Фогга — англичанина, который заключил пари, что он сможет совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Роль его компаньона Паспарту исполнит Ибрагим Кома («Непотопляемые»), а вместо инспектора Фикса в сериале появится журналистка Эбигейл «Фикс» Фортескью. Эта роль досталась Леони Бенеш, которая снималась в «Короне» и «Уроках фарси».

Над сценарием работали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон («Чисто английские убийства»), режиссерами проекта стали Стив Бэррон («Дарреллы»), Брайан Келли («Аббатство Даунтон») и Чарльз Бисон («Менталист»).

Премьера «Вокруг света за 80 дней» запланирована на 10 октября 2021 года на Canneseries. Мини-сериал покажут на телеканале «Би-би-си».